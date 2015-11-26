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Kiss

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|||| 28 янв 2019

NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS



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Nikki Sixx заявил, что Ace Frehley должен быть частью прощального тура KISS "End Of The Road".

Басист MÖTLEY CRÜE дал свои комментарии после того, как увидел Frehley 26 января на выступлении в The Canyon (Агура-Хиллз, Калифорния).

Sixx написал в Instagram: «Ходили вечером с @john5official посмотреть на @acefrehleyofficial и его чумовую группу. John исполнил "Cold Gin". Ace играл отлично и смотрелся потрясающе. Он должен участвовать в последнем туре KISS. Он приносит #RawPower #RealDeal».

В данный момент в состав KISS входят оригинальные участники Paul Stanley и Gene Simmons, а также Tommy Thayer на гитаре и Eric Singer на барабанах. Thayer и Singer заменили в своё время Ace'a Frehley и Peter'a Criss'a.

Stanley как-то сказал, что Frehley и Criss могли бы принять участие в прощальном туре "End Of The Road", но он ничего не обещал, кроме увеличенного сета и новых костюмов.

В начале 2000-х KISS уже ездили в «прощальный» тур, который охватил Северную Америку, Японию и Австралию. Он проходил в пять этапов, музыканты дали 142 концерта.



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