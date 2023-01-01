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STEVE VAI о конце KISS



Выражаю глубокую признательность KISS за их 50-летнюю историю и уверенность в себе. В 70-е годы, когда они появились на сцене, они предложили совершенно оригинальный стиль рок-н-ролла, не требующий никаких объяснений, и неукоснительно исполняли его до вчерашнего вечера, который стал их последним концертом.



Невозможно оценить, каким был бы наш рок-н-ролльный музыкальный ландшафт без них. Они являются примером трудолюбия и самоотдачи, необходимых любому музыканту, который задумывается о карьере в музыкальном бизнесе. И они точно сделали Rock Hard.



Спасибо Вам, парни!







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