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Kiss

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STEVE VAI о конце KISS



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Выражаю глубокую признательность KISS за их 50-летнюю историю и уверенность в себе. В 70-е годы, когда они появились на сцене, они предложили совершенно оригинальный стиль рок-н-ролла, не требующий никаких объяснений, и неукоснительно исполняли его до вчерашнего вечера, который стал их последним концертом.

Невозможно оценить, каким был бы наш рок-н-ролльный музыкальный ландшафт без них. Они являются примером трудолюбия и самоотдачи, необходимых любому музыканту, который задумывается о карьере в музыкальном бизнесе. И они точно сделали Rock Hard.

Спасибо Вам, парни!

STEVE VAI Pays Tribute To KISS - "It's Impossible To Quantify What Our Rock 'N' Roll Music Landscape Would Be Like Today Without Them"




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