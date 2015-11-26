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Kiss

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PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS



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PAUL STANLEY рассказал о том, чего стоит ждать от прощального тура KISS в плане визуальной составляющей:

«Окей, я стою на новой сцене для тура "End Of The Road", и она чертовски крутая. Подобное у нас уже было? Нет. Всё новое, начиная с основания. Я скажу ещё вам вот что: люди говорят, что это вызывает смешанные эмоции? Нет. Если тур на такой сцене, то всё только хорошее. Мы всегда стараемся поднять планку — таковы мы по природе — но когда остальные группы увидят нас, они поймут, что им настал момент задуматься. И вот что ещё: всем лучше начать работать, потому что мы поднимаем ставки. Это совершенно точно крышесносяще круто. Полноценный KISS. И я буду обязательно искать всех вас на концертах этого тура!»

Ранее Tommy Thayer заявлял, что KISS в прощальном туре покажут «грандиозное шоу», и что прощальный тур станет действительно последним.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HailtoSlave


25 дек 2018, 12:28		Шоу еле двигающихся старперов, где за кулисами дежурят врачи неотложки - да, такое пропускать нельзя.


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