27 июн 2022



Новый релиз KISS выйдет осенью



Девятого сентября KISS продолжат линейку "Off The Soundboard" выпуском концерта "Live In Des Moines 1977", записанного 29 ноября 1977 года. Релиз будет доступен в цифровом варианте, на двойном обычном виниле, CD и специальном фиолетовом виниле, доступном только в официальном магазине группы.



Трек-лист:



CD:



"I Stole Your Love"

"King Of The Night Time World"

"Ladies Room"

"Firehouse"

"Love Gun"

"Let Me Go, Rock ‘N Roll"

"Makin’ Love"

"Christine Sixteen"

"Shock Me "

"I Want You"

"Calling Dr. Love"

"Shout It Out Loud"

"God Of Thunder"

"Rock And Roll All Nite"

"Detroit Rock City"

"Beth"

"Black Diamond"



2LP:



LP1

"I Stole Your Love" (Side A)

"King Of The Night Time World" (Side A)

"Ladies Room" (Side A)

"Firehouse" (Side A)

"Love Gun" (Side A)

"Let Me Go, Rock ‘N Roll" (Side B)

"Makin’ Love" (Side B)

"Christine Sixteen" (Side B)

"Shock Me" (Side B)





LP2

"I Want You" (Side A)

"Calling Dr. Love" (Side A)

"Shout It Out Loud" (Side A)

"God Of Thunder" (Side A)

"Rock And Roll All Nite" (Side B)

"Detroit Rock City" (Side B)

"Beth" (Side B)

"Black Diamond" (Side B)







