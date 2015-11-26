Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 126
*Умер вокалист THE PRODIGY 41
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 39
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 38
*Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо п... 21
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



11 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

7 мар 2019 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»

6 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

5 мар 2019 : 		 TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS

5 мар 2019 : 		 Вокалист KISS о своем вокале

28 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

26 фев 2019 : 		 Прощальное турне KISS "End Of The Road" может принести 200 миллионов долларов, заявил GENE SIMMONS

26 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

23 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

21 фев 2019 : 		 Папа сына пришел на концерт KISS

18 фев 2019 : 		 Выходят новые фигурки KISS

16 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH защищает KISS

16 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

12 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS

12 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

6 фев 2019 : 		 KISS в "The Price Is Right"

3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

31 янв 2019 : 		 Первый взгляд на новую сцену KISS

28 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS

23 янв 2019 : 		 Участники KISS о шатдауне

18 янв 2019 : 		 KISS выступят в клубе

1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Видео с выступления KISS



*
zoom
*
* *
Видео с выступления KISS в Гранд-Рапидс, Мичиган, на котором можно увидеть, как Tommy Thayer исполняет соло в песне "Love Gun", доступно ниже.

KISS - Watch Tommy Thayer's














Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 250

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом