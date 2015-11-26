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Kiss

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PAUL STANLEY доволен нынешним составом KISS: «Мы всегда на высоте»



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Paul Stanley побеседовал с Rolling Stone Germany о новой официальной серии концертных бутлегов "KISS - Off The Soundboard", которая стартовала 11 июня с "Tokyo 2001", записанной группой в зале Tokyo Dome в Токио, Япония, 13 марта 2001 года. Это первый из серии предстоящих концертных релизов UMe, он доступен в виде стандартного набора из трёх чёрных грампластинок, двух CD, цифрового скачивания и потокового воспроизведения. Концертный альбом "Off The Soundboard": Tokyo 2001", в записи которого принимали участие Stanley и Gene Simmons, Ace Frehley на гитаре и Eric Singer на барабанах, также доступен в виде эксклюзивного комплекта из 3 прозрачных виниловых пластинок с завихрениями в официальном интернет-магазине KISS.

Paul ответил на вопрос о том, чем игра на гитаре Frehley отличается от игры нынешнего гитариста KISS Tommy Thayer'а:

«Tommy очень основательный. Он всегда попадает в цель, и никогда не возникает никаких вопросов по этому поводу. А у Ace'а, должен сказать, раз на раз не приходилось. Ты действительно не знал от концерта к концерту, что получится. Так что группа в нынешнем виде гораздо более основательна. Мы всегда синхронизированы друг с другом и всегда на высоте.

Я первый, кто сказал, что группа не существовала бы сегодня без Ace'a и Peter'a [Criss'a, оригинального барабанщика KISS] в начале. И я также могу сказать, что группа не существовала бы сегодня, если бы Ace и Peter всё ещё были в ней. Так что всё идёт своим чередом, и, конечно, Ace, его игра — это составляющая, основа того, что мы делаем».

Stanley также отметил тот факт, что "Tokyo 2001" был записан в сложный для KISS период после того, как Criss решил уйти из группы из-за разногласий по контракту. Он вернулся в группу в конце 2002 года и пробыл в ней ещё полтора года, после чего ушёл окончательно.

«К счастью, Eric — феноменальный барабанщик, он играет с группой уже несколько десятилетий. Так что он был готов. Эрик пришёл в группу не случайно, мы это предвидели. Это было очевидно из-за некоторого напряжения или недостатка качества в игре Peter'a в какой-то момент, честно говоря. Так что Eric всегда был готов прийти, и Ace'у нравилось играть с Eric'ом. Так что это было здорово. Это был переходный период; это было время перемен. Но нам было весело, я должен сказать. Я помню, как мы были в Австралии и ужинали вчетвером, чего не случалось годами раньше, и Ace говорил: "Мне нравится играть с Eric'ом". Так что эта запись действительно хороша — очень, очень хороша».

PAUL STANLEY Says Current KISS Band Is











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