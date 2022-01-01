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*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Kiss

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20 июн 2022 : 		 Видео с выступления KISS

14 июн 2022 : 		 Басист KISS: «Мы подняли планку выступлений!»

9 июн 2022 : 		 KISS опять подловили

7 июн 2022 : 		 KISS в Дортмунде

2 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что сейчас KISS зарабатывают больше, чем когда-либо

30 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»

28 апр 2022 : 		 KISS в Аргентине

20 апр 2022 : 		 KISS отыграли первое шоу в 2022 году

19 апр 2022 : 		 Е-байки от KISS!

14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

4 апр 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет летом

30 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS

16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

14 фев 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

13 фев 2022 : 		 Новые фигурки KISS

26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»
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Видео с выступления KISS



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Видео с выступления KISS, которое состоялось на Tele2 Arena, Stockholm, Sweden, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Detroit Rock City
02. Shout It Out Loud
03. Deuce
04. War Machine
05. Heaven's On Fire
06. I Love It Loud
07. Say Yeah
08. Cold Gin
09. Guitar Solo
10. Lick It Up
11. Calling Dr. Love
12. Tears Are Falling
13. Psycho Circus
14. Drum Solo
15. 100,000 Years
16. Bass Solo
17. God Of Thunder
18. Love Gun
19. I Was Made For Lovin' You
20. Black Diamond

Encore:

21. Beth
22. Do You Love Me
23. Rock And Roll All Night




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