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Kiss

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DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»



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DOUG ALDRICH в недавнем интервью рассказал о том, как было чуть не стал гитаристом KISS после ухода Ace'a Frehley:

«По сути я приехал в Лос-Анджелес в 1981-м, сразу после окончания школы, и сразу же начал... тогда была газета, в которой можно было рекламироваться музыкантам и т. п., и я присоединился к группе, где уже было несколько участников, которые как раз искали недостающих людей и тех, кто хотел джемовать. Мы сразу же начали играть, мы писали песни, а также играли кавер-версии. Мы отыграли нашу первую пару концертов, я не могу вспомнить, где они были, но потом мы закончили выступлением в Gazzarri's на Sunset Strip, это был известный клуб, вы, ребята, наверное, слышали о нём. Однажды пришла девушка и сказала, что её парень — Eric Carr, и что они ищут гитариста для KISS, и она решила, что я вполне могу подойти. Я же решил, что это всё шутка, знаешь, просто чтобы завести меня как следует. Мы играли там пару недель спустя, и она вновь пришла, она привела Eric'a... Там было темно, но я мог видеть его волосы, было похоже, что это он, но, конечно, никто ещё не видел их лица. Но это был он. Я дал ему свой рабочий номер, у меня тогда не было домашнего телефона. Через несколько дней он позвонил мне на работу, пригласил меня приехать на фирму звукозаписи, и я встретил там Gene и Paul'a... Было странно видеть этих парней без макияжа, поэтому я чувствовал себя почти виноватым. Я просто думал: "Ладно, никто не должен видеть этих парней, а здесь они просто так разгуливают". Когда ты не видел чьего-то лица, ты... Конечно, ты знал этих парней, но понятия не имел, как они выглядят. Они выглядели круто, но это было просто странно и необычно».

DOUG ALDRICH Discusses Auditioning To Replace ACE FREHLEY In KISS -



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