GENE SIMMONS: «ß â ïîðÿäêå!»

сегодн€



GENE SIMMONS: Ђя в пор€дке!ї



GENE SIMMONS опубликовал следующее сообщение:



ЂЌу что ж, реб€тки, это не так страшно, как казалось. —пасибо за все пожелани€. ¬чера мы играли в дебр€х јмазонки, где была очень высока€ влажность и температура. я был обезвожен и вынужденно сидел во врем€ выступлени€. ћы все же вернулись на сцену буквально через 5 минут и закончили шоуї.









Ok, kids. Not a big deal. Thanks for your kind wishes. Last night we played Amazon jungle Stadium/Brazil. Humidity and temperature were sky high. I was dehydrated and was forced to sit for a song. We got back on stage in 5 minutes & finished the show. рЯ§ЯрЯШО https://t.co/yMJXOEn8uB















Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss, passa mal e show √© brevemente interrompido na Arena da Amaz√іnia. pic.twitter.com/nphJEj1PQo









+3 -0



( 4 ) просмотров: 505