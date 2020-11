17 ноя 2020



Трибьют KISS выйдет зимой



15 декабря на CD и на всех цифровых площадках состоится премьера трибьют-альбома KISS, Buffalo Rock City. Все вырученные средства будут направлены в адрес Compass House Foundation, занимающихся помощью бездомной молодежи в Баффало.



Трек-лист:



"Black Diamond" (Bumblefoot & Deen Castronovo)

"Detroit Rock City" (KISS THIS!)

"Hard Luck Woman" (Robby Takac)

"New York Groove 78/80" (Tommy Henriksen & Tommy Denander)

"Dirty Livin'" (Ryan Spencer Cook & Philip Shouse)

"Hard Times" (Philip Shouse)

"I've Had Enough (Into the Fire)" (Various artists)

"Back on the Streets" (Various artists)

"Street Giveth and the Street Taketh Away" (Various artists)

"Jungle" (DoDriver)

"It's My Life" (Jeremy Asbrock)

"Freak" (Various artists)

"While the City City Sleeps" (Mitch Weissman) *



* bonus collector's track







