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Kiss

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30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур

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19 май 2020 : 		 Закулисное видео от KISS

14 май 2020 : 		 KISS хотят собрать постеры

12 май 2020 : 		 KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне

27 апр 2020 : 		 Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»

19 апр 2020 : 		 Вокалист KISS — о поляризации в американских СМИ

11 апр 2020 : 		 KISS выпустили специальную футболку

10 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

10 апр 2020 : 		 Бывший гитарист KISS побирается

7 апр 2020 : 		 Пазлы KISS и DEF LEPPARD выйдут весной

26 мар 2020 : 		 TOMMY THAYER не знает, что будет делать после финального шоу KISS

16 мар 2020 : 		 Сотрудничество KISS и MARVEL
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|||| 17 ноя 2020

Трибьют KISS выйдет зимой



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15 декабря на CD и на всех цифровых площадках состоится премьера трибьют-альбома KISS, Buffalo Rock City. Все вырученные средства будут направлены в адрес Compass House Foundation, занимающихся помощью бездомной молодежи в Баффало.

Трек-лист:

"Black Diamond" (Bumblefoot & Deen Castronovo)
"Detroit Rock City" (KISS THIS!)
"Hard Luck Woman"  (Robby Takac)
"New York Groove 78/80"   (Tommy Henriksen & Tommy Denander)
"Dirty Livin'" (Ryan Spencer Cook & Philip Shouse)
"Hard Times"  (Philip Shouse)
"I've Had Enough (Into the Fire)" (Various artists)
"Back on the Streets" (Various artists)   
"Street Giveth and the Street Taketh Away" (Various artists)  
"Jungle"   (DoDriver)
"It's My Life" (Jeremy Asbrock)
"Freak" (Various artists)
"While the City City Sleeps" (Mitch Weissman) *  

* bonus collector's track

KISS Tribute Album Buffalo Rock City Due In December; Features Significant People In "KISStory" Raising Funds To Fight Homelessness



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