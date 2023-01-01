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Kiss

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|||| 21 янв 2023

GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»



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Сооснователи группы KISS Paul Stanley и Gene Simmons дали интервью изданию American Songwriter, в котором они обсудили историю группы, предстоящий финальный концерт и многое другое. Ниже приведены выдержки из беседы.

Gene сказал:

«Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец. Твоя жизнь, моя жизнь, даже планета, на которой мы живём, в какой-то момент просто остановится, и, возможно, это нормально».

Simmons добавил, что для KISS настал подходящий момент:

«У меня всё ещё есть волосы на голове и ещё много волос на спине. Меня называют Чубаккой. История KISS продолжится. Культура никуда не денется. Мы просто уходим со сцены, пока всё хорошо, и пока мы всё ещё звучим убедительно. Мы самая трудолюбивая группа на сцене. Было бы здорово, если бы мы были U2 или Rolling Stones — двумя моими любимыми группами, потому что для подготовки к концерту вы надеваете свои любимые кроссовки и футболку, и всё готово. Им не нужно доставать каблуки на платформе».

Gene также раскрыл секрет успеха группы:

«Будучи сосунками с улиц Нью-Йорка, мы и мечтать не смели о том, что Kiss станут такими успешными, какими они стали. Мы и мечтать не смели, что просуществуем полвека.

Отчасти это удача, то, что мы оказались в нужное время в нужном месте. А остальная часть — это обычная, старомодная тяжёлая работа: приходить вовремя, делать то, что ты должен делать, и любить своих поклонников. Они — ваш босс. А остальное - это судьба. Кто-то что-то контролирует. Я помню историю [боксёра] Рокки Грациано. Он поднял голову к небу после того, как стал чемпионом мира, и сказал: "Я кому-то там нравлюсь".

Уже в третьем поколении поклонников по всему миру влияние Kiss 50 лет спустя всё ещё ощутимо, как для поклонников, так и для группы. Вы не найдёте этого на полке магазина. Нет такой банки счастья, которую можно купить. Я имею в виду, что мы веселимся больше, чем Папа Римский.

У нас есть поклонники во всех странах мира разных возрастных групп. Круто видеть пятилетнего ребёнка в гриме Kiss, сидящего на плече своего отца, который тоже в гриме Kiss, рядом со своим отцом... Когда этот малыш поднимает кулаки вверх или делает мой жест рукой, я должен быть "Мистером Плохишом" на сцене, но я скажу вам, что от этого у меня ком в горле».

GENE SIMMONS On The End Of KISS -




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