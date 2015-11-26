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Kiss

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18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS

7 ноя 2018 : 		 PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»

7 ноя 2018 : 		 KISS в "The Late Late Show With James Corden"

1 ноя 2018 : 		 ACE FREHLEY выступил с KISS

31 окт 2018 : 		 Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

31 окт 2018 : 		 VINNIE VINCENT исполняет KISS

29 окт 2018 : 		 KISS приедут в Россию летом

22 окт 2018 : 		 KISS расширят сет-лист для прощального тура

18 окт 2018 : 		 Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"

17 окт 2018 : 		 BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура

16 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое»

2 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»

27 сен 2018 : 		 Трибьют KISS будет переиздан

25 сен 2018 : 		 KISS едут в прощальный тур

19 сен 2018 : 		 KISS выступят в финале "America's Got Talent"

8 авг 2018 : 		 Бывший гитарист KISS хочет запатентовать "Vinnie Vincent's Kiss"

7 авг 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления KISS

26 июл 2018 : 		 Оригинальный барабанщик KISS выступил с ROB ZOMBIE

25 июл 2018 : 		 Карточки KISS выйдут осенью

25 июл 2018 : 		 Комиксы KISS выйдут осенью

19 июл 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления KISS в Лиссабоне
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Сборник KISS выйдет и в США



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25 января на CD, в цифровом варианте, на обычном черном и лимитированном цветном виниле состоится релиз компиляции KISS "Kissworld - The Best Of Kiss", которая в 2017 была выпущена в Великобритании. Выпуск приурочен к дате первого выступления группы, которое состоялось тридцатого января 1973 года и на которое собралось более десяти человек в клубе Popcorns.

Трек-лист:

01. Crazy Crazy Nights

02. Rock And Roll All Nite

03. I Was Made For Lovin' You

04. God Gave Rock 'N' Roll To You II

05. Detroit Rock City

06. Beth

07. Lick It Up

08. Heaven's On Fire

09. Tears Are Falling

10. Unholy

11. Hard Luck Woman

12. Psycho Circus

13. Shout It Out Loud

14. Calling Dr. Love

15. Christine Sixteen

16. Love Gun

17. Shandi

18. I'm A Legend Tonight

19. Modern Day Delilah

20. Hell Or Hallelujah



KISS: 'Kissworld - The Best Of Kiss' Collection To Receive North American Release




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