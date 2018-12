сегодня



Сборник KISS выйдет и в США



25 января на CD, в цифровом варианте, на обычном черном и лимитированном цветном виниле состоится релиз компиляции KISS "Kissworld - The Best Of Kiss", которая в 2017 была выпущена в Великобритании. Выпуск приурочен к дате первого выступления группы, которое состоялось тридцатого января 1973 года и на которое собралось более десяти человек в клубе Popcorns.



Трек-лист:



01. Crazy Crazy Nights



02. Rock And Roll All Nite



03. I Was Made For Lovin' You



04. God Gave Rock 'N' Roll To You II



05. Detroit Rock City



06. Beth



07. Lick It Up



08. Heaven's On Fire



09. Tears Are Falling



10. Unholy



11. Hard Luck Woman



12. Psycho Circus



13. Shout It Out Loud



14. Calling Dr. Love



15. Christine Sixteen



16. Love Gun



17. Shandi



18. I'm A Legend Tonight



19. Modern Day Delilah



20. Hell Or Hallelujah















