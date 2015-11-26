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Kiss

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2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

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28 авг 2021 : 		 KISS собирают средства для CREW NATION

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23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно
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|||| 2 ноя 2021

KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'



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KISS на первом шоу в рамках "Kiss Kruise X" впервые сыграли "She's So European" и "We Are One":

01. Psycho Circus

02. Take It Off (first performance since 1995)

03. Watchin' You

04. Firehouse

05. She's So European (live debut)

06. Lick It Up

07. We Are One (live debut)

08. Cold Gin

09. Uh! All Night (first performance since 1986)

10. I Love It Loud

11. Say Yeah

12. War Machine

13. Black Diamond

14. Detroit Rock City

15. Rock And Roll All Nite

Watch KISS Perform 'She's So European' And 'We Are One' Live For First Time




















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


3 ноя 2021, 02:31		В детстве нравилась очень We Are One )))


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