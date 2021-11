2 ноя 2021



KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'



KISS на первом шоу в рамках "Kiss Kruise X" впервые сыграли "She's So European" и "We Are One":



01. Psycho Circus



02. Take It Off (first performance since 1995)



03. Watchin' You



04. Firehouse



05. She's So European (live debut)



06. Lick It Up



07. We Are One (live debut)



08. Cold Gin



09. Uh! All Night (first performance since 1986)



10. I Love It Loud



11. Say Yeah



12. War Machine



13. Black Diamond



14. Detroit Rock City



15. Rock And Roll All Nite











































