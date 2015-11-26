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Поклонник KISS обвинил PAUL'а STANLEY в пении под фонограмму и получил возмещение за билет на концерт



Как сообщает Alternative Nation, ведущий SiriusXM и «металл-маэстро» Эдди Транк недавно поделился историей о том, как фанат KISS получил возмещение от Ticketmaster после того, как заявил, что Paul Stanley «выступал не совсем вживую». Alternative Nation опубликовали комментарии Транка:



«Это от Arch'a Hall'a, он пишет: "Маэстро, любопытно узнать, сколько купивших билеты запросило возврат денег из-за ужасных выступлений. Как-то я вспоминал, как много раз мог бы потребовать деньги после посещения концертных площадок по разным причинам. С такими группами, как KISS, например, когда ужасное вокальное исполнение Paul'а Stanley могло бы сильно расстроить меня, если бы я заплатил серьёзную сумму за билет и терпел бы те вещи, которые я видел на YouTube. Было бы интересно увидеть тех, кто имел дело с жалобами клиентов в этой области. Хотелось бы узнать о том, есть ли те, кто действительно запросил свои деньги обратно, и было бы удивительно, если бы тысячи людей сделали это и об этом сообщили бы продавцам билетов, что бы в итоге произошло. Я заплатил бы приличную сумму, чтобы увидеть это и его реакцию".



Он называет меня маэстро, никто никогда не называл меня маэстро до Arch'a, спасибо. Ну, Arch, смотри, что происходит: ты выделил KISS, но то, что там происходит, хорошо задокументировано, и всё есть на YouTube. Постоянные примеры и доказательства того, что Paul поёт под фанеру. У него есть фонограмма, помогающая ему во время живых выступлений. Всё, что вам нужно сделать, — это зайти на Google, YouTube, и там куча подобного — в конце концов эти видео снимают, потому что они обличительные, но это было доказано тысячу раз в Интернете. Поэтому он не будет звучать так уж плохо в этом туре, потому что он использует фанеру!



Я знаю кое-кого в Бостоне, и знаю его довольно хорошо, и когда он узнал, что KISS используют фонограмму, а другие группы использовали звуковые подложки, чтобы дополнить своё живое выступление, он потребовал вернуть деньги и получил их! Я знаю парня, который потратил косарь на четыре билета на KISS в Бостоне, и он никогда раньше не видел эту группу, он посмотрел всё это на YouTube и понял, что полноценного живого выступления не будет. Тогда он обратился в Ticketmaster и сказал: "Я заплатил за живое выступление, но оно не совсем живое, я хочу вернуть деньги". Двадцать четыре часа спустя Ticketmaster вернули деньги, и это интересно. Этот человек прислал мне электронное письмо об этом, это парень, который тоже в музыкальном бизнесе, так что это не просто фанат, который просто пытается заварить кашу».











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