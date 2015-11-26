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Kiss

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Поклонник KISS обвинил PAUL'а STANLEY в пении под фонограмму и получил возмещение за билет на концерт



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Как сообщает Alternative Nation, ведущий SiriusXM и «металл-маэстро» Эдди Транк недавно поделился историей о том, как фанат KISS получил возмещение от Ticketmaster после того, как заявил, что Paul Stanley «выступал не совсем вживую». Alternative Nation опубликовали комментарии Транка:

«Это от Arch'a Hall'a, он пишет: "Маэстро, любопытно узнать, сколько купивших билеты запросило возврат денег из-за ужасных выступлений. Как-то я вспоминал, как много раз мог бы потребовать деньги после посещения концертных площадок по разным причинам. С такими группами, как KISS, например, когда ужасное вокальное исполнение Paul'а Stanley могло бы сильно расстроить меня, если бы я заплатил серьёзную сумму за билет и терпел бы те вещи, которые я видел на YouTube. Было бы интересно увидеть тех, кто имел дело с жалобами клиентов в этой области. Хотелось бы узнать о том, есть ли те, кто действительно запросил свои деньги обратно, и было бы удивительно, если бы тысячи людей сделали это и об этом сообщили бы продавцам билетов, что бы в итоге произошло. Я заплатил бы приличную сумму, чтобы увидеть это и его реакцию".

Он называет меня маэстро, никто никогда не называл меня маэстро до Arch'a, спасибо. Ну, Arch, смотри, что происходит: ты выделил KISS, но то, что там происходит, хорошо задокументировано, и всё есть на YouTube. Постоянные примеры и доказательства того, что Paul поёт под фанеру. У него есть фонограмма, помогающая ему во время живых выступлений. Всё, что вам нужно сделать, — это зайти на Google, YouTube, и там куча подобного — в конце концов эти видео снимают, потому что они обличительные, но это было доказано тысячу раз в Интернете. Поэтому он не будет звучать так уж плохо в этом туре, потому что он использует фанеру!

Я знаю кое-кого в Бостоне, и знаю его довольно хорошо, и когда он узнал, что KISS используют фонограмму, а другие группы использовали звуковые подложки, чтобы дополнить своё живое выступление, он потребовал вернуть деньги и получил их! Я знаю парня, который потратил косарь на четыре билета на KISS в Бостоне, и он никогда раньше не видел эту группу, он посмотрел всё это на YouTube и понял, что полноценного живого выступления не будет. Тогда он обратился в Ticketmaster и сказал: "Я заплатил за живое выступление, но оно не совсем живое, я хочу вернуть деньги". Двадцать четыре часа спустя Ticketmaster вернули деньги, и это интересно. Этот человек прислал мне электронное письмо об этом, это парень, который тоже в музыкальном бизнесе, так что это не просто фанат, который просто пытается заварить кашу».

KISS Fan Accuses PAUL STANLEY Of Lip-Syncing, Gets Refund For Concert Ticket




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

StygianSaviour


7 май 2019, 19:28		С одной стороны некоторые старперы в силу возраста так ужасно поют, что лучше бы с фонограммой. С другой, НУ ЭТО ЖЕ РОЦК, какая фонограмма?! Хотя если грамотно вписаны тяжело выпеваемые куски, которые вокалист не тянет, а остальное поется в живую, наверное и норм, хотя не представляю как это нормально реализовывать.

Reflection


7 май 2019, 19:30		Стенли и по молодости был слабоват вживую, но брал энергетикой и драйвом. Сейчас одно имя осталось.

alex i spy


7 май 2019, 19:36		Кстати, концерт в Москве будет - написано ВТБ Арена Большой зал, это все-таки максимально расширенная закрытая хоккейная площадка или открытый футбольный стадион Динамо, кто знает? ))


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