Вокалист KISS — о байопике



Вокалист KISS Paul Stanley в рамках недавней беседы остановился на теме будущего байопика "Shout It Out Loud", режиссёром которого будет норвежец Joachim Rønning, известный по работе над "Kon-Tiki", "Maleficent: Mistress Of Evil" и "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales".



«О, это и правда произойдёт. И это будет по-настоящему интересно. Сценарий был действительно хорош. И мы ждали момента, пока не почувствуем себя уверенно.



Послушайте, у нас есть один шанс всё сделать, и я бы предпочёл не делать ничего, чем сделать всё наполовину или плохо. Наш режиссёр — настоящий мастер своего дела. Он снял "Малефисенту 2", и он не какой-то халтурщик, он знает, как снимать кино. Это должно быть здорово. Кастинг ещё не начался. Но это тоже будет интересно».



На вопрос о том, какого актёра он хотел бы видеть в его роли в фильме, Stanley ответил:



«Я скажу вам следующее: чтобы кастинг был точным с точки зрения возраста, мы ищем актёров в возрасте около 20 лет. Честно говоря, я знаю не так уж много актеров в возрасте до 20 лет. Когда людям задают подобные вопросы, они говорят: "О, Брэд Питт" или кто-то из этой серии. Ну, этим парням уже за 50 или 60, так что вы говорите о другом поколении актеров. И я первый скажу, что не знаю многих из них. Но пока идёт процесс кастинга, я, конечно, буду присутствовать и наблюдать. Будет интересно посмотреть, как кто-то другой — будь то люди, проводящие кастинг, или режиссёр — как они смотрят на меня, и кого они видят в этой роли. Думаю, я многое узнаю об их восприятии меня по тому, кого они возьмут на эту роль».













