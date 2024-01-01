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*Возвращение THE KOVENANT 25
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
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Kiss

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ACE FREHLEY: «Я хочу, чтобы люди знали, что я действительно люблю участников KISS»



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В беседе с Rock Candy гитарист Ace Frehley объяснил, почему он так и не вышел на сцену с KISS на их финальном шоу в Madison Square Garden в декабре прошлого года после того, как покинул группу в 2002 году:

«Фанаты постоянно обращались ко мне и говорили: "Эйс, пожалуйста, вернись в группу". Фанаты были и остаются моим главным стимулом, и я хочу, чтобы они знали: я пытался, но у меня ничего не вышло. Со стороны группы мне таких предложений не поступало».

Frehley отрицает, что его проблемы с наркотиками и алкоголем могли стать причиной того, что Gene Simmons и Paul Stanley не обратились к нему с подобным предложением:

«Я трезв, и все мои друзья и соратники скажут вам об этом. Я дошёл до той точки в жизни, когда наркотики и алкоголь взяли надо мной верх, и я счастлив, что нахожусь вдали от всего этого».

Несмотря на скандалы с Simmons'ом и Stanley, о которых много писали, Frehley настаивает, что по-прежнему привязан к ним обоим:

«Я хочу, чтобы люди знали, что я действительно люблю Paul'a и Gene'a. Я бы хотел, чтобы всё было по-другому, но не суждено...»

Frehley не испытывает неприязни к своему сменщику Tommy Thayer'y:

«Он хороший парень и заслуживает передышки. Он не я, но он никогда и не смог бы стать мной. Во многом его задача была невыполнима».

Ace также упомянул свой новый альбом:

«Моя новая музыка станет хитом. Может, чеки и не будут приходить, но я доволен тем, что делаю в музыкальном плане. Я могу просыпаться каждый день и знать, что моя душа принадлежит мне... Я вернул себе свою душу и свою музыку».




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