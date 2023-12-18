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Kiss

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GENE SIMMONS: «В аватары KISS вложат 200 миллионов долларов»



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Gene Simmons на недавней встрече с поклонниками обсудил аватары, представленные на финальном шоу KISS, и спросил у собравшихся:

«Как выглядели эти аватары, когда вы впервые их увидели? Анимация станет ещё лучше».

Когда фанат ответил, что аватары выглядели «совершенно потрясающе» в видеоанонсе, Gene продолжил:

«Планируется столько всего, что я даже не могу представить. Но они потратят около 200 миллионов долларов, чтобы вывести это шоу на новый уровень».

Затем фанат рассказал Gene'у, что он и его семья видели шоу Майкла Джексона в Лас-Вегасе, в котором используется голограмма, и им показалось, что «это было потрясающе». Фанат добавил, что его друг также видел шоу ABBA в Лондоне и сказал, что «это было просто невероятно». Gene согласился с ним, сказав, что его впечатлило то, что в шоу ABBA использованы очень точно смоделированные 3D-версии реальных людей. "Невозможно точно сказать, настоящие это музыканты там на сцене или нет", заключил Simmons.




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18 дек 2023
gravitgroove
"...Но они потратят около 200 миллионов долларов, чтобы вывести это шоу на новый уровень"

Очень рад за него, что не свои потратит, а то это стало бы настоящей катастрофой и ударом в спину для всего человечества, что нынешние военные события, связанные с Украиной и БВ померкли бы.
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18 дек 2023
Damien
gravitgroove, я оценил глубину сарказма, браво! :-D

Кстати, одна моя старая знакомая из Сан-Франциско в личной переписке и телефонных разговорах в последнее время сообщает примерно следующее: «Город превратился в клоаку, едва ли не повсюду агрессивная гопота (причем не только черные и латиносы), во многих местах по тротуарам и лавкам валяются бомжи, повсюду фекалии прямо на асфальте и никем не убираемый мусор. Иногда даже слышны звуки стрельбы (особенно по ночам). Давно не езжу в общественном транспорте: только на машине на работу и обратно».

И, что самое прискорбное, это рассказывает человек далеко не бедный, имеющий неплохо оплачиваемую работу и живущий в хорошем районе в исключительно благоустроенном и – с недавних пор – круглосуточно охраняемом кондоминиуме.
Но власть предержащим господам и господарыням из Белого Дома и Конгресса в Вашингтоне до подобных проблем своих соотечественников никакого дела по большей части вроде как и нет: вот регулярно вбухивать десятки миллиардов из денег налогоплательщиков в Украину и Израиль – это завсегда, ЭТО СВЯТОЕ!
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