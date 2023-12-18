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GENE SIMMONS: «В аватары KISS вложат 200 миллионов долларов»



Gene Simmons на недавней встрече с поклонниками обсудил аватары, представленные на финальном шоу KISS, и спросил у собравшихся:



«Как выглядели эти аватары, когда вы впервые их увидели? Анимация станет ещё лучше».



Когда фанат ответил, что аватары выглядели «совершенно потрясающе» в видеоанонсе, Gene продолжил:



«Планируется столько всего, что я даже не могу представить. Но они потратят около 200 миллионов долларов, чтобы вывести это шоу на новый уровень».



Затем фанат рассказал Gene'у, что он и его семья видели шоу Майкла Джексона в Лас-Вегасе, в котором используется голограмма, и им показалось, что «это было потрясающе». Фанат добавил, что его друг также видел шоу ABBA в Лондоне и сказал, что «это было просто невероятно». Gene согласился с ним, сказав, что его впечатлило то, что в шоу ABBA использованы очень точно смоделированные 3D-версии реальных людей. "Невозможно точно сказать, настоящие это музыканты там на сцене или нет", заключил Simmons.







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