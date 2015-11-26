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Почему KISS именно KISS ?



Вокалист KISS Paul Stanley ответил на вопрос, почему группа была названа именно так:



«Я подумал, что это звучит знакомо, независимо от того, где ты находишься. Это было такое название, когда услышав такое слово, каждый мог бы ответить: "О, я слышал о KISS". И оно также имело столько разных значений — страстный поцелуй, поцелуй смерти, что угодно. Так что это было слово, которое, как я считаю, было открыто для интерпретации. И, полагаю, всё сработало? Мы тут уже сколько, лет 48, не так ли? Я думаю, оно сработало, верно? Мы здесь, что? 48 лет спустя — что-то вроде того, но кто считает?»







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