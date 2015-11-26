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Kiss

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25 мар 2021 : 		 Почему KISS именно KISS?

23 мар 2021 : 		 Видео с выступления KISS 1995 года

20 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS

18 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о "Revenge"

16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»

14 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о возобновлении концертов

12 мар 2021 : 		 LA POP ART запустили линейку одежды KISS

26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS

25 фев 2021 : 		 TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS

13 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»

10 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"

7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»

7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»

3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга

28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»

25 дек 2020 : 		 KISS выпускают кофе

23 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»

9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS
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|||| сегодня

Почему KISS именно KISS?



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Вокалист KISS Paul Stanley ответил на вопрос, почему группа была названа именно так:

«Я подумал, что это звучит знакомо, независимо от того, где ты находишься. Это было такое название, когда услышав такое слово, каждый мог бы ответить: "О, я слышал о KISS". И оно также имело столько разных значений — страстный поцелуй, поцелуй смерти, что угодно. Так что это было слово, которое, как я считаю, было открыто для интерпретации. И, полагаю, всё сработало? Мы тут уже сколько, лет 48, не так ли? Я думаю, оно сработало, верно? Мы здесь, что? 48 лет спустя — что-то вроде того, но кто считает?»

KISS



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