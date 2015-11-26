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Kiss

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VINNIE VINCENT мог вернуться в KISS



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В рамках недавнего разговора с бывшим гитаристом KISS VINNIE VINCENT'ом у него спросили, было ли у него ощущение, что он может вернуться в состав группы, особенно с учётом работы над "Unholy", "Heart Of Chrome" и "I Just Wanna" в 1992 году:

«Я думаю — я думаю... Это два маленьких очень важных слова, потому что это я так думаю. Но мы создали это... Vinnie, Gene [Simmons] и Paul [Stanley]… Связь была творческой. И мы говорим о том времени. По моему скромному мнению, в центре моего сердца, в моём личном мире моего собственного разума я считаю, что был момент, когда... Кто бы ни был за рулём машины, он должен был повернуть руль, но был момент, когда это легко могло произойти, когда я бы вернулся в группу. Но это лишь моё мнение. Не воспринимайте его как чьё-либо ещё».

На вопрос о том, хотел ли он вернуться в KISS в то время, он ответил:

«И да, и нет. В значительной степени да, и по своим собственным причинам — нет. Но в целом да. Конечно, потому что мы просто органичная команда. А когда ты естественен, это кажется тебе естественным. Если у вас есть парень или девушка и они так хорошо к вам относятся, у вас такие прекрасные отношения в определённом смысле, то вы что, будете искать кого-то ещё? Этот человек работает на меня. Они знают меня, я знаю их, и это отличный брак. Но, возможно, есть что-то, что не работает. Значит, этого не произошло. Но могло бы. И я имею в виду, что это действительно могло бы произойти».

VINNIE VINCENT Believes He





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