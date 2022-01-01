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Kiss

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|||| 9 июн 2022

KISS опять подловили



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Редкая «ошибка» барабанщика KISS Eric'a Singer'a во время концерта группы в Антверпене, Бельгия, в понедельник, как утверждают некоторые фанаты, является доказательством того, что KISS используют заранее записанные треки во время своих выступлений.

Несколько фанатов KISS, посетивших концерт группы 6 июня в Sportpaleis, поделились видеозаписью того, как KISS начинают выступление с "Detroit Rock City", классической песни, которая в последние годы неизменно открывает их концерты. В конце трека Singer, который играет с KISS с 1991 года, очевидно, «забывает остановиться на один такт», по словам автора комментария на YouTube Остина Огоноски, «вместо этого продолжая играть стандартный ритм в течение двух дополнительных тактов». «После того, как Eric понял, что напортачил, он начинает барабанную дробь/брейкдаун на секунду позже, что означает, что вокальная дорожка Paul'a [Stanley] рассинхронизируется с тем, что на самом деле играет группа, — объяснил Остин. — Слышно слова "Everybody's gonna leave their SEAT", совершенно не синхронизированные с песней и когда никто не находится у микрофона».

Другой пользователь YouTube Jochem Blaauw, поделившийся видеозаписью выступления "Detroit Rock City", снятой под другим углом, просто написал в описании клипа:

«Открытие шоу в Антверпене в 2022 году. Редкая ошибка Eric'a на 5:05 делает выступление ещё интереснее».

Он также прокомментировал другое видео с той же песней, написав:

«Отличное качество. Любопытна редкая ошибка Eric'a на 5:09 и "пение" Paul'a сразу после этого...»












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