9 июн 2022



KISS опять подловили



Редкая «ошибка» барабанщика KISS Eric'a Singer'a во время концерта группы в Антверпене, Бельгия, в понедельник, как утверждают некоторые фанаты, является доказательством того, что KISS используют заранее записанные треки во время своих выступлений.



Несколько фанатов KISS, посетивших концерт группы 6 июня в Sportpaleis, поделились видеозаписью того, как KISS начинают выступление с "Detroit Rock City", классической песни, которая в последние годы неизменно открывает их концерты. В конце трека Singer, который играет с KISS с 1991 года, очевидно, «забывает остановиться на один такт», по словам автора комментария на YouTube Остина Огоноски, «вместо этого продолжая играть стандартный ритм в течение двух дополнительных тактов». «После того, как Eric понял, что напортачил, он начинает барабанную дробь/брейкдаун на секунду позже, что означает, что вокальная дорожка Paul'a [Stanley] рассинхронизируется с тем, что на самом деле играет группа, — объяснил Остин. — Слышно слова "Everybody's gonna leave their SEAT", совершенно не синхронизированные с песней и когда никто не находится у микрофона».



Другой пользователь YouTube Jochem Blaauw, поделившийся видеозаписью выступления "Detroit Rock City", снятой под другим углом, просто написал в описании клипа:



«Открытие шоу в Антверпене в 2022 году. Редкая ошибка Eric'a на 5:05 делает выступление ещё интереснее».



Он также прокомментировал другое видео с той же песней, написав:



«Отличное качество. Любопытна редкая ошибка Eric'a на 5:09 и "пение" Paul'a сразу после этого...»























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