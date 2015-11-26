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GENE SIMMONS вспомнил первую встречу с гитаристом AC/DC: «У него не было передних зубов»



В рамках беседы с Triple M Gene Simmons рассказал о том, как AC/DC «разогревали» KISS во время короткой серии концертов в конце 1977 года и начале 1978 года:



«Я видел, как они играли в небольшом клубе в Лос-Анджелесе и случайно оказался там. И я только помню, что я был близко к сцене, потому что я люблю это — я хочу чувствовать это; я хочу чувствовать, как грудь как бы проваливается внутрь, когда бас и ударные бьют по ней. Я не хочу быть на безопасном расстоянии. Если слишком громко, то ты слишком стар. Поэтому я нахожусь впереди. И даже после отключения света между песнями Angus Young просто бегает по сцене, не позирует — просто чувствует её, словно в трансе или что-то в этом роде. Я сказал: "Этот парень — рок-н-ролл. Этот парень настоящий". Так что после шоу я пошёл за кулисы. И Angus подошёл ко мне и сказал: "О, Джин Симмонс". Я изобразил плохой акцент Ozzy: "О, Gene Simmons. Да. Хорошо". И я сказал: "Ты тот парень. Как тебя зовут?" — "Angus". И тогда он улыбнулся. И я никогда этого не забуду — у него не было передних зубов. Думаю, в тот момент они не могли себе этого позволить. И я сказал: "Давай пройдёмся несколько кварталов. Я хочу сесть и поговорить с тобой". Он согласился.



Я никогда этого не забуду, мы пошли в заведение под названием Mel's Diner, которое в некоторых частях мира действительно знаменито. И вот мы там в час ночи. Для некоторых людей я вроде как большая шишка, поэтому все официантки собрались вокруг стола. И в тот момент они ещё не знали, кто такие Angus и ребята, а были только Angus и я. "Что бы вы хотели, мистер Simmons?" И всё в таком духе. Я сказал: "Сначала спросите моего друга". Я никогда этого не забуду: Ангус попросил франкфуртер — вместо хот-дога — и свеклу. Они посмотрели друг на друга, и я сказал: "Принесите человеку то, что он хочет". Так они и сделали. Они принесли ему это. И я никогда не забуду, как Angus взял хот-дог без булочки и начал кусать его по бокам рта, потому что два передних зуба у него отсутствовали. И я сказал ему — я до сих пор помню большую часть разговора — "Ребята, вы молодцы. Я собираюсь сделать несколько звонков. Вы поедете с нами в турне».







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