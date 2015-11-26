GENE SIMMONS вспомнил первую встречу с гитаристом AC/DC: «У него не было передних зубов»

3 янв 2021 :
|
Рекорды KISS
29 дек 2020 :
|
Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга
28 дек 2020 :
|
Участники KISS: «Встали и нацепили!»
26 дек 2020 :
|
PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»
25 дек 2020 :
|
KISS выпускают кофе
23 дек 2020 :
|
Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»
9 дек 2020 :
|
Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»
4 дек 2020 :
|
У KISS ещё 150 концертов
1 дек 2020 :
|
Кавер-версия THE WHO от KISS
30 ноя 2020 :
|
Детали новогоднего шоу KISS
30 ноя 2020 :
|
CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS
25 ноя 2020 :
|
GENE SIMMONS обещает
24 ноя 2020 :
|
MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS
21 ноя 2020 :
|
Новогодний концерт KISS
17 ноя 2020 :
|
Трибьют KISS выйдет зимой
7 ноя 2020 :
|
ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»
23 окт 2020 :
|
Вышел ром KISS
12 окт 2020 :
|
Гитарист KISS продал дом
8 окт 2020 :
|
Духи от KISS появятся до конца года
6 окт 2020 :
|
ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»
2 сен 2020 :
|
SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а
13 авг 2020 :
|
KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH
11 авг 2020 :
|
Новый коллекционный товар от KISS
30 июл 2020 :
|
DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»
17 июл 2020 :
|
Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS
29 июн 2020 :
|
Винил от KISS
17 июн 2020 :
|
Носки от KISS
5 июн 2020 :
|
KISS переносят европейский тур
21 май 2020 :
|
Гитарист KISS продает дом
19 май 2020 :
|
Закулисное видео от KISS
14 май 2020 :
|
KISS хотят собрать постеры
12 май 2020 :
|
KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне
27 апр 2020 :
|
Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»
19 апр 2020 :
|
Вокалист KISS — о поляризации в американских СМИ
11 апр 2020 :
|
KISS выпустили специальную футболку
10 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
10 апр 2020 :
|
Бывший гитарист KISS побирается
7 апр 2020 :
|
Пазлы KISS и DEF LEPPARD выйдут весной
26 мар 2020 :
|
TOMMY THAYER не знает, что будет делать после финального шоу KISS
16 мар 2020 :
|
Сотрудничество KISS и MARVEL
13 мар 2020 :
|
KISS перенесли часть концертов
13 мар 2020 :
|
Видео с выступления KISS
10 мар 2020 :
|
KISS отменили встречи с поклонниками из-за коронавируса
5 мар 2020 :
|
Вокалист KISS почтил память Коби Брайанта
3 мар 2020 :
|
KISS откроют казино
25 фев 2020 :
|
PAUL STANLEY сказал, что KISS могут «однозначно» продолжать без него и GENE'a SIMMONS'a
21 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
19 фев 2020 :
|
Менеджер KISS о финальном концерте: «Может, позовём всех»
19 фев 2020 :
|
KISS в "America's Got Talent: The Champions"
18 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
11 фев 2020 :
|
Вокалист KISS о жизни после финального концерта
11 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
6 фев 2020 :
|
Видео с выступления KISS
2 фев 2020 :
|
KISS открыли новую часть тура
31 янв 2020 :
|
Гитарист KISS: «Мы обновим сет»
30 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
22 дек 2019 :
|
KISS о круизе
17 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
15 дек 2019 :
|
Лидер X JAPAN присоединился к KISS
12 дек 2019 :
|
Японские фанаты выстроились в очередь за мерчендайзом KISS
10 дек 2019 :
|
Видео с выступления KISS
27 ноя 2019 :
|
Памятная монета в честь бывшего барабанщика KISS
18 ноя 2019 :
|
PAUL STANLEY не спел акулам
12 ноя 2019 :
|
TOMMY THAYER: «Последний раз в роли "Spaceman'a" будет эмоционально тяжело»
12 ноя 2019 :
|
VINNIE VINCENT готов выступить с KISS
12 ноя 2019 :
|
ACE FREHLEY и PETER CRISS могут принять участие в последнем концерте KISS
11 ноя 2019 :
|
Видео с выступления KISS
5 ноя 2019 :
|
Последний концерт KISS состоится в Нью-Йорке
4 ноя 2019 :
|
KISS впервые исполнили "It's My Life"
2 ноя 2019 :
|
BRUCE KULICK присоединился к KISS
30 окт 2019 :
|
Новая книга KISS выйдет осенью
28 окт 2019 :
|
Басист KISS: «Прощаться будем года два»
20 окт 2019 :
|
Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL исполняют KISS
16 окт 2019 :
|
KISS сыграют для акул
10 окт 2019 :
|
Зомби-комиксы от KISS
6 окт 2019 :
|
Видео с выступления KISS
16 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
11 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
5 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
3 сен 2019 :
|
KISS продавали футболку Цинциннатти на концерте в Цинциннати
3 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
29 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
28 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
27 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
23 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
20 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
19 авг 2019 :
|
Вокалист KISS о финальном туре
14 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
13 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
12 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
9 авг 2019 :
|
Видео с выступления KISS
8 авг 2019 :
|
Вафельница от KISS
31 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS в Санкт-Петербурге
23 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
19 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
18 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
15 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
11 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
7 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
6 июл 2019 :
|
Видео с выступления KISS
5 июл 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Ace и Criss не потянули бы полный тур с KISS»
27 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
21 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
13 июн 2019 :
|
PAUL STANLEY: «Должно пройти какое-то время, прежде чем альбомы KISS "Sonic Boom" и "Monster" начнут считать классикой»
10 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
6 июн 2019 :
|
PAUL STANLEY о возможности участия ACE'а FREHLEY и PETER'а CRISS'а в туре "End Of The Road": «Наши двери открыты»
4 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
1 июн 2019 :
|
Видео с выступления KISS
29 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
15 май 2019 :
|
KISS собрали более 50 миллионов долларов в США
7 май 2019 :
|
Поклонник KISS обвинил PAUL'а STANLEY в пении под фонограмму и получил возмещение за билет на концерт
6 май 2019 :
|
80,000 поют песню KISS
21 апр 2019 :
|
Гитарист KISS рассказал о своём пути к славе
14 апр 2019 :
|
Видео с выступления KISS
9 апр 2019 :
|
DANKO JONES: «TOMMY THAYER и ERIC SINGER должны были придумать свой грим»
5 апр 2019 :
|
Видео с выступления KISS
3 апр 2019 :
|
Видео с выступления KISS
29 мар 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Да, я странный. Я эксцентричный. Я зациклен на самом себе»
25 мар 2019 :
|
Видео с выступления KISS
24 мар 2019 :
|
GENE SIMMONS о прощальном туре KISS: «Мы бы хотели, чтобы Эйс и Питер присоединились к нам, и если они этого не сделают, то это будет не из-за нас»
24 мар 2019 :
|
Видео с выступления KISS
13 мар 2019 :
|
Гитариста KISS не волнует критика со стороны фанатов ACE'а FREHLEY
11 мар 2019 :
|
Видео с выступления KISS
7 мар 2019 :
|
PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»
6 мар 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
5 мар 2019 :
|
TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS
5 мар 2019 :
|
Вокалист KISS о своем вокале
28 фев 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
26 фев 2019 :
|
Прощальное турне KISS "End Of The Road" может принести 200 миллионов долларов, заявил GENE SIMMONS
26 фев 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления KISS
23 фев 2019 :
|
Концертное видео KISS
21 фев 2019 :
|
Папа сына пришел на концерт KISS
18 фев 2019 :
|
Выходят новые фигурки KISS
16 фев 2019 :
|
SEBASTIAN BACH защищает KISS
16 фев 2019 :
|
NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS
15 фев 2019 :
|
Концертное видео KISS
12 фев 2019 :
|
GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS
12 фев 2019 :
|
Концертное видео KISS
7 фев 2019 :
|
Видео с выступления KISS
6 фев 2019 :
|
KISS в "The Price Is Right"
3 фев 2019 :
|
Видео с выступления KISS
1 фев 2019 :
|
KISS открыли тур
31 янв 2019 :
|
Первый взгляд на новую сцену KISS
28 янв 2019 :
|
NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS
23 янв 2019 :
|
Участники KISS о шатдауне
18 янв 2019 :
|
KISS выступят в клубе
1 янв 2019 :
|
PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS
29 дек 2018 :
|
Концертное видео KISS
25 дек 2018 :
|
PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS
18 дек 2018 :
|
Сборник KISS выйдет и в США
16 дек 2018 :
|
TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу
7 дек 2018 :
|
Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним
14 ноя 2018 :
|
GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»
13 ноя 2018 :
|
Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»
8 ноя 2018 :
|
JAMES CORDEN выступил с KISS
7 ноя 2018 :
|
PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»
7 ноя 2018 :
|
KISS в "The Late Late Show With James Corden"
1 ноя 2018 :
|
ACE FREHLEY выступил с KISS
31 окт 2018 :
|
Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
31 окт 2018 :
|
VINNIE VINCENT исполняет KISS
29 окт 2018 :
|
KISS приедут в Россию летом
22 окт 2018 :
|
KISS расширят сет-лист для прощального тура
18 окт 2018 :
|
Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"
17 окт 2018 :
|
BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура
16 окт 2018 :
|
PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое»
2 окт 2018 :
|
PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»
27 сен 2018 :
|
Трибьют KISS будет переиздан
25 сен 2018 :
|
KISS едут в прощальный тур
19 сен 2018 :
|
KISS выступят в финале "America's Got Talent"
8 авг 2018 :
|
Бывший гитарист KISS хочет запатентовать "Vinnie Vincent's Kiss"
7 авг 2018 :
|
Мультикамерная съемка с выступления KISS
26 июл 2018 :
|
Оригинальный барабанщик KISS выступил с ROB ZOMBIE
25 июл 2018 :
|
Карточки KISS выйдут осенью
25 июл 2018 :
|
Комиксы KISS выйдут осенью
19 июл 2018 :
|
Мультикамерная съёмка с выступления KISS в Лиссабоне
10 июл 2018 :
|
Видео с выступления KISS в Барселоне
5 июл 2018 :
|
3D-винилы KISS доступны для предзаказа
10 июн 2018 :
|
Стульчак от KISS
5 июн 2018 :
|
KISS поедут в трехлетний тур
4 май 2018 :
|
GENE SIMMONS о прощальном туре KISS
28 апр 2018 :
|
KISS начнут грандиозный тур зимой
27 мар 2018 :
|
Басист KISS: «Я не имею отношения к желанию запатентовать фразу "The End Of The Road"»
1 мар 2018 :
|
PAUL STANLEY: «KISS могут и должны продолжать без оригинальных участников»
8 фев 2018 :
|
PAUL STANLEY может представить KISS без себя
12 янв 2018 :
|
KISS заставили журналиста снять футболку IRON MAIDEN
8 дек 2017 :
|
KISS впервые за 20 лет исполнили "Sweet Pain"
13 ноя 2017 :
|
Видео акустического выступления KISS
4 авг 2017 :
|
PAUL STANLEY начал задумываться о новом альбоме KISS
21 июл 2017 :
|
Фотокнига KISS выйдет осенью
3 июн 2017 :
|
KISS почтили память погибших в Манчестере
30 май 2017 :
|
GENE SIMMONS: «KISS ещё протянут пару лет»
27 май 2017 :
|
KISS отменили шоу в Манчестере
15 май 2017 :
|
KISS что-то сочиняют
8 май 2017 :
|
Видео с выступления KISS
24 апр 2017 :
|
Акустика от KISS
29 мар 2017 :
|
KISS в потерянной сцене из фильма
27 мар 2017 :
|
Концертное видео KISS 1985 года
7 мар 2017 :
|
KISS-кола скоро в магазинах
21 фев 2017 :
|
Видео с выступления KISS
21 фев 2017 :
|
KISS не собираются записывать новый альбом, поскольку не заработают на этом денег
31 дек 2016 :
|
GENE SIMMONS: «KISS никогда не приглашали на инаугурацию Трампа»
14 дек 2016 :
|
KISS выступили в финале "Голоса"
28 ноя 2016 :
|
KISS весной приедут в Европу
23 ноя 2016 :
|
Видео с выступления KISS
17 ноя 2016 :
|
Видео с выступления KISS
14 ноя 2016 :
|
Видео с выступления KISS
14 ноя 2016 :
|
Кавер-версия PAUL STANLEY от KISS
13 ноя 2016 :
|
'Kissology' IV готова на 85%
11 ноя 2016 :
|
KISS исполнили редкий трек
10 ноя 2016 :
|
Кавер-версия песни GENE'a SIMMONS'a от KISS
31 окт 2016 :
|
Видео с выступления KISS
31 авг 2016 :
|
Видео с выступления KISS
23 авг 2016 :
|
PAUL STANLEY о новом альбоме KISS
4 авг 2016 :
|
Фрагмент нового DVD KISS
26 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD KISS
19 июл 2016 :
|
Новый комикс KISS выйдет осенью
18 июл 2016 :
|
Басист KISS упал на сцене
8 июл 2016 :
|
KISS поздравили вооруженные силы
5 июл 2016 :
|
KISS открыли новый тур
22 июн 2016 :
|
Тизер нового релиза KISS
21 июн 2016 :
|
Новый концертный релиз KISS выйдет в августе
15 июн 2016 :
|
KISS привлекут военных ветеранов в качестве роуди в грядущем туре
30 май 2016 :
|
Открылся фирменный мини-гольф от KISS
24 май 2016 :
|
CEELO GREEN изобразил басиста KISS
24 май 2016 :
|
Фрагмент нового фильма KISS
19 май 2016 :
|
GENE SIMMONS обсудил спад продаж альбомов KISS
28 апр 2016 :
|
Басист KISS борется со спекулянтами
28 апр 2016 :
|
Гитарист KISS научит петь колибри Эрнеста
23 апр 2016 :
|
KISS представили расширенный трейлер концертного фильма из Лас-Вегаса
16 апр 2016 :
|
KISS выступили без PAUL'a STANLEY
16 апр 2016 :
|
Фронтмен KISS порвал сухожилие
5 апр 2016 :
|
KISS представили трейлер концертного фильма из Лас-Вегаса
19 мар 2016 :
|
KISS покажут концерт из Лас-Вегаса в кинотеатрах
13 фев 2016 :
|
KISS сыграли акустическое шоу без масок
10 фев 2016 :
|
KISS сыграли с двенадцатилетним барабанщиком
1 фев 2016 :
|
Видео с выступления KISS
7 окт 2015 :
|
DEE SNIDER — вокалисту KISS: «Ну почему же ты такой мудак?»
5 окт 2015 :
|
KISS открыли тур в Австралии
16 сен 2015 :
|
KISS получили больше всего золотых дисков в Америке
16 сен 2015 :
|
История KISS за 90 секунд
17 авг 2015 :
|
Басист KISS: «Я думал о том, чтобы купить Зал славы рок-н-ролла»
10 авг 2015 :
|
Миньоны исполняют KISS
28 июл 2015 :
|
Видео с выступления KISS
27 июл 2015 :
|
ANTON FIG о своём участии в KISS
25 июл 2015 :
|
KISS в акустике
20 июл 2015 :
|
Басист KISS надеется на выход нового альбома группы
12 июл 2015 :
|
Новая песня KISS
1 июл 2015 :
|
KISS: "Когда мы только появились, люди думали, что мы из Японии"
30 июн 2015 :
|
Гитарист KISS о новом альбоме
26 июн 2015 :
|
Басист KISS: «Рок и правда умер»
26 июн 2015 :
|
KISS получат специальную награду за новое видео
24 июн 2015 :
|
KISS завершили юбилейное европейское турне
23 июн 2015 :
|
Басист KISS: «Фанаты убивают новые команды»
16 июн 2015 :
|
Официальное видео с выступления KISS
8 июн 2015 :
|
Видео с выступления KISS
2 июн 2015 :
|
KISS открыли тур в Европе
13 май 2015 :
|
Обложка нового релиза KISS
30 апр 2015 :
|
Музыканты KISS получили награду ASCAP
18 апр 2015 :
|
KISS записали песню для мультика
15 апр 2015 :
|
Видео с выступления KISS
2 апр 2015 :
|
KISS получат награду ASCAP
23 мар 2015 :
|
Вокалист KISS об отказе от реюниона
8 мар 2015 :
|
Видео с акустического выступления KISS
2 мар 2015 :
|
Видео с выступления KISS
25 фев 2015 :
|
KISS признались в использовании фонограммы
19 фев 2015 :
|
KISS репетируют новую песню
4 фев 2015 :
|
KISS vs MOMOIRO CLOVER Z: американская версия песни
2 фев 2015 :
|
Гитарист KISS предупреждает о вреде ProTools и Auto-Tune
25 янв 2015 :
|
PAUL STANLEY сравнил KISS с 'Кока-Колой'
20 янв 2015 :
|
Официальное видео KISS vs MOMOIRO CLOVER Z
19 янв 2015 :
|
Обложка нового сингла KISS vs MOMOIRO CLOVER Z
18 янв 2015 :
|
Официальный постер KISS vs MOMOIRO CLOVER Z
18 янв 2015 :
|
Специальное издание KISS для Германии
10 янв 2015 :
|
Финский поклонник KISS сменил имя в честь любимой группы
6 янв 2015 :
|
KISS и MOMOIRO CLOVER Z: документальное видео
30 дек 2014 :
|
Превью песни KISS и MOMOIRO CLOVER Z
24 дек 2014 :
|
KISS целиком исполнят "Alive!"
21 дек 2014 :
|
KISS записали совместную песню с женской J-pop группой
21 дек 2014 :
|
ERIC SINGER не хотел бы играть в KISS без основателей группы
28 ноя 2014 :
|
KISS на Macy's Thanksgiving Day Parade
11 ноя 2014 :
|
Видео с выступления KISS
8 ноя 2014 :
|
PAUL STANLEY: "Каждая рок группа в мире заимствует идеи у KISS"
7 ноя 2014 :
|
KISS прилетели в Лас-Вегас на вертолете
7 ноя 2014 :
|
KISS выступили в костюмах 'Dressed To Kill'
28 окт 2014 :
|
Трейлер нового релиза KISS
20 окт 2014 :
|
PAUL STANLEY: "Образы участников KISS переживут их создателей"
20 сен 2014 :
|
Делюкс-издание "Love Gun" KISS выйдет в октябре
11 сен 2014 :
|
KISS в "Fashion Rocks"
10 сен 2014 :
|
Басист KISS: «Рок окончательно умер»
18 авг 2014 :
|
Австралийская радиостанция прекратила трансляцию песен KISS после слов Genre'a Simmons'a
12 авг 2014 :
|
Басист KISS: «Я на стороне Дональда Стерлинга»
3 авг 2014 :
|
Гитарист DEF LEPPARD присоединился на сцене к KISS
10 июл 2014 :
|
Видео с выступления KISS
25 июн 2014 :
|
KISS открыли тур с DEF LEPPARD
19 июн 2014 :
|
Рассказ о создании "Kissteria - The Vinyl Road Case"
22 май 2014 :
|
KISS выступили с победителем 'American Idol'
21 май 2014 :
|
Промо новой компиляции KISS
16 май 2014 :
|
KISS выступят с финалистом 'American Idol'
28 апр 2014 :
|
Вокалист KISS: «В Зале славы рок-н-ролла нас ненавидят!»
22 апр 2014 :
|
Вокалист KISS назвал со-основателя Зала славы "бесхребетным слизняком"
19 апр 2014 :
|
KISS были введены в Зал славы рок-н-ролла
12 апр 2014 :
|
KISS в 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'
11 апр 2014 :
|
KISS были введены в Зал славы рок-н-ролла
5 апр 2014 :
|
KISS отыграли акустический концерт
3 апр 2014 :
|
Нынешний состав KISS посетит церемонию ввода в Зал славы рок-н-ролла
28 мар 2014 :
|
Вокалист SLIPKNOT о ситуации с KISS в Зале славы рок-н-ролла
25 мар 2014 :
|
SLASH: «Не моё дело, кого из участников KISS включать в Зал славы рок-н-ролла»
21 мар 2014 :
|
Война между вокалистом KISS и Залом славы рок-н-ролла набирает обороты
21 мар 2014 :
|
Новый бокс-сет от KISS
19 мар 2014 :
|
Вокалист KISS продолжает негативно высказываться о Зале славы рок-н-ролла
24 фев 2014 :
|
Выступления KISS на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла не будет
23 фев 2014 :
|
PETER CRISS 'разочарован', что не выступит с KISS на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла
23 фев 2014 :
|
KISS не будут выступать в оригинальном составе на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла
10 янв 2014 :
|
Постер фильма о KISS
24 дек 2013 :
|
PAUL STANLEY: «Пока рано обсуждать, кто из музыкантов KISS примет участие в церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла»
18 дек 2013 :
|
Басист KISS готов сыграть с PETER'ом CRISS'ом и ACE'ом FREHLEY на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-ролла
17 дек 2013 :
|
KISS и NIRVANA будут включены в Зал Славы Рок-н-ролла
16 дек 2013 :
|
KISS победили в голосовании на включении в Зал Славы Рок-н-ролла
20 ноя 2013 :
|
KISS обогнали NIRVANA в голосовании на включении в Зал Славы Рок-н-ролла
12 ноя 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления KISS
4 ноя 2013 :
|
KISS в круизе
28 окт 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления KISS
27 окт 2013 :
|
Видео с выступления KISS
23 окт 2013 :
|
KISS в акустике
21 окт 2013 :
|
Видео с выступления KISS
19 окт 2013 :
|
Видео с репетиции KISS
16 окт 2013 :
|
GENE SIMMONS: “Я – капиталистическая свинья”
30 авг 2013 :
|
Трек-лист турового издания последнего альбома KISS
7 авг 2013 :
|
ALAN G. PARKER снимет фильм о KISS
24 июл 2013 :
|
Участники PANTERA, GUNS N' ROSES и WHITESNAKE исполняют KISS
5 июл 2013 :
|
Участники PANTERA, GUNS N' ROSES и WHITESNAKE собрали трибьют-группу KISS
26 июн 2013 :
|
Видео с текстом от KISS
4 июн 2013 :
|
Рассказ о новой сцене KISS
3 июн 2013 :
|
KISS представили новую сцену
27 май 2013 :
|
Туровое издание последнего альбома KISS
14 май 2013 :
|
PAUL STANLEY о новом шоу KISS
12 апр 2013 :
|
Фронтмен KISS Paul Stanley признался, что является инвалидом по слуху
23 мар 2013 :
|
Мужчина, пострадавший на концерте KISS, судится с LIVE NATION
17 мар 2013 :
|
Акустическая версия 'Cold Gin' KISS
8 мар 2013 :
|
KISS в 'The Footy Show'
7 мар 2013 :
|
Фолк/рок-кавер-альбом KISS выйдет в апреле
27 фев 2013 :
|
Участники DOKKEN, ACCEPT на трибьют-альбоме KISS
26 фев 2013 :
|
Гитарист KISS: "Большинство поклонников не осознает, что Paul и Gene большие фанаты рок-музыки"
11 фев 2013 :
|
Хакер признался в атаках на онлайн-ресурсы KISS
9 фев 2013 :
|
Книга 'Nothin' To Lose: The Making Of Kiss (1972-1975)' выйдет в августе
31 янв 2013 :
|
KISS о сорокалетии творческой активности
4 янв 2013 :
|
Песня KISS названа главным хитом вечеринок
23 дек 2012 :
|
Новые SHM-CD KISS выйдут в марте
19 дек 2012 :
|
Острый соус от KISS
9 дек 2012 :
|
Третьему 'Kiss Kruise' быть!
6 дек 2012 :
|
Промовидео нового бокс-сета KISS
1 дек 2012 :
|
Барабанщик KISS: "Peter Criss своей книгой старается просто привлечь внимание к себе"
16 ноя 2012 :
|
Видео о "Kiss Kruise"
15 ноя 2012 :
|
Бокс-сет KISS с синглами выйдет в декабре
30 окт 2012 :
|
Специальный проект об альбоме KISS 1981 года
29 окт 2012 :
|
Кукольная кавер-группа исполнила песню KISS
28 окт 2012 :
|
Детали сборника синглов KISS
12 окт 2012 :
|
KISS в 'Good Morning America'
11 окт 2012 :
|
KISS в 'Live On Letterman'
9 окт 2012 :
|
KISS на Sweden Rock Festival 2013
9 окт 2012 :
|
Детали подборки синглов KISS
3 окт 2012 :
|
Два новых трека KISS
25 сен 2012 :
|
Видео с выступления KISS
21 сен 2012 :
|
Видео с выступления KISS
15 сен 2012 :
|
Новые фигурки KISS
14 сен 2012 :
|
Семплы новых песен KISS
13 авг 2012 :
|
Семплы с KISS 'Destroyer: Resurrected'
3 авг 2012 :
|
Видео с выступления KISS
1 авг 2012 :
|
Семплы 'Lullaby Renditions Of Kiss'
31 июл 2012 :
|
Трек-лист нового альбома KISS
31 июл 2012 :
|
Обложка нового альбома KISS
30 июл 2012 :
|
Видео с акустического выступления KISS
26 июл 2012 :
|
KISS отыграли акустическое шоу на Meet-And-Greet
25 июл 2012 :
|
Видео с выступления KISS
23 июл 2012 :
|
Колыбельные KISS выйдут в августе
9 июл 2012 :
|
Видео с текстом KISS на 11 языках
6 июл 2012 :
|
KISS выступили на особом концерте в Лондоне
5 июл 2012 :
|
Переиздание 'Destroyer' KISS выйдет в августе
5 июл 2012 :
|
KISS впервые исполнили новый трек
4 июл 2012 :
|
Видео с текстом от KISS
1 июл 2012 :
|
Видео с выступления KISS в Норвегии
29 июн 2012 :
|
Новый альбом KISS выйдет в октябре
23 июн 2012 :
|
Обложка нового сингла KISS
9 май 2012 :
|
Официальный журнал к новому альбому KISS выйдет в июне
11 апр 2012 :
|
KISS исполнили 'Lick It Up' в 'Dancing With The Stars'
10 апр 2012 :
|
KISS в 'Dancing With The Stars'
4 апр 2012 :
|
KISS на 'Showbiz Tonight':
31 мар 2012 :
|
KISS отыграли бесплатный концерт
28 мар 2012 :
|
KISS назвали Зал Славы Рок-н-Ролла "издевательством"
22 мар 2012 :
|
KISS выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'
21 мар 2012 :
|
Книга 'Monster' от KISS выйдет летом
3 фев 2012 :
|
Выход делюкс-издания 'Destroyer' KISS отложен
20 янв 2012 :
|
Вокалисту KISS - 60!
10 янв 2012 :
|
Делюкс-версия KISS'Destroyer' выйдет в феврале
8 янв 2012 :
|
PAUL STANLEY о шести новых песнях KISS
8 янв 2012 :
|
KISS завершили запись альбома
5 янв 2012 :
|
KISS через два дня завершат работу над альбомом
22 дек 2011 :
|
'KISS Kruise' пройдет в октябре
4 дек 2011 :
|
Новые куклы от KISS
24 ноя 2011 :
|
KISS почтили память Eric’а Carr’а
19 ноя 2011 :
|
KISS вернулись в студию
15 ноя 2011 :
|
Gene Simmons (KISS): «GUNS N' ROSES не стала лучшей группой в мире из-за Axl’а Rose’а»
28 окт 2011 :
|
Вокалист KISS успешно прооперирован
18 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
16 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
15 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
14 окт 2011 :
|
Видео с первого KISS-круиза
6 окт 2011 :
|
PAUL STANLEY не исключает возможности сотрудничества KISS с LADY GAGA
3 сен 2011 :
|
KISS - лотерея в Небраске
27 авг 2011 :
|
Плюшевые KISS
21 авг 2011 :
|
Название нового альбома KISS
21 авг 2011 :
|
Выпущены модели KISS Destroyer
17 авг 2011 :
|
Возможный трек-лист "KISSology Vol. 4"
17 авг 2011 :
|
KISS не будут участвовать в трибьют-концерте Майклу Джексону
14 авг 2011 :
|
Фронтмен KISS Paul Stanley: “Мы даём поклонникам то, что они хотят!”
11 авг 2011 :
|
Кремационная урна от KISS
11 авг 2011 :
|
'KISSology - Vol. 4' выйдет в ноябре
19 июл 2011 :
|
Видео с выступления KISS
14 июл 2011 :
|
TOMMY THAYER заявил, что для нового альбома KISS готово восемь песен
17 июн 2011 :
|
Гитарист KISS о новом альбоме
31 май 2011 :
|
Ударник KISS о новом диске
25 май 2011 :
|
Тур по студии KISS
23 май 2011 :
|
VINNIE VINCENT (ex-KISS) арестован по обвинению в нападении
16 май 2011 :
|
Первый KISS-круиз
22 апр 2011 :
|
KISS:Видео из студии
19 апр 2011 :
|
Основа для пяти треков KISS готова
15 апр 2011 :
|
PAUL STANLEY: "Новый альбом KISS заставит забыть "Sonic Boom" "
13 апр 2011 :
|
KISS на трибьют-альбоме PAUL'y MCCARTNEY?
8 апр 2011 :
|
KISS начали репетиции
28 мар 2011 :
|
Видео с выступление KISS
13 мар 2011 :
|
GENE SIMMONS о реюнионе оригинального состава KISS: "Мы сыграем вместе еще один раз"
11 мар 2011 :
|
Paul Stanley заявил, что воссоединения оригинального состава KISS не будет
5 мар 2011 :
|
Новые презервативы от KISS
15 фев 2011 :
|
Выпущены новые гробы от KISS
12 фев 2011 :
|
Eric Singer (KISS) о Гэри Муре
28 янв 2011 :
|
KISS выпустят новый альбом в этом году
9 янв 2011 :
|
GENE SIMMONS: "Одна из новых песен просто блеск!"
4 янв 2011 :
|
За кулисами с KISS
21 дек 2010 :
|
KISS планируют выпуск нового мерчендайза
15 ноя 2010 :
|
Новый альбом KISS выйдет в середине 2011-го года
12 ноя 2010 :
|
Gene Simmons сказал, что Steven Tyler «всё правильно сделал»
28 сен 2010 :
|
Профессиональные съемки KISS
6 сен 2010 :
|
Эксклюзивное видео KISS
4 сен 2010 :
|
KISS начали выпуск телевизоров
30 авг 2010 :
|
Видео с выступления KISS
24 авг 2010 :
|
VINCE NEIL, LADY GAGA на концерте KISS
20 авг 2010 :
|
Paul Stanley из KISS: "Я был уверен, что Psycho Circus не будет нашим последним альбомом"
12 авг 2010 :
|
KISS записывают кавер-версию PAUL'a MCCARTNEY
1 авг 2010 :
|
KISS набрали миллион поклонников в Facebook
3 июн 2010 :
|
KISSology 4 выйдет осенью
17 май 2010 :
|
KISS о смерти DIO
3 май 2010 :
|
KISS выпустит записи европейского тура на USB
13 апр 2010 :
|
Примите ванну вместе с KISS!
30 дек 2009 :
|
KISS выпустили "Best Of Kiss Alive 35"
9 дек 2009 :
|
Новое видео KISS
27 ноя 2009 :
|
Видео всего концерта KISS в сети!
24 ноя 2009 :
|
KISS анонсировали европейское турне
21 окт 2009 :
|
Бинго от KISS!
25 авг 2009 :
|
Новый альбом KISS выйдет в Европе на LOUD & PROUD/ROADRUNNER RECORDS
21 авг 2009 :
|
В сети появилась новая песня KISS
17 авг 2009 :
|
Обложка, трек-лист и семпл нового альбома KISS
5 авг 2009 :
|
Слухи о новом альбоме KISS
8 июл 2009 :
|
Барабанщик KISS о новом альбоме: "Без баллад и «проходных» композиций"
9 июн 2009 :
|
Новые игрушки KISS выйдут в июле
21 май 2009 :
|
KISS выступили на конкурсе "American Idol"
13 май 2009 :
|
Новый альбом KISS почти готов
9 май 2009 :
|
Новые фигурки KISS появятся в августе
31 мар 2009 :
|
KISS закончат новый альбом в июле
29 мар 2009 :
|
KISS начинают запись первого альбома впервые за десять лет
27 фев 2009 :
|
KISS отправятся в студию на следующей неделе
12 фев 2009 :
|
PAUL STANLEY рассказал о новом альбоме KISS
5 фев 2009 :
|
BRUCE SPRINGSTEEN вдохновился песней KISS?
1 дек 2008 :
|
Gene Simmons подтвердил планы по выпуску нового альбома KISS
5 ноя 2008 :
|
Новые вещи от KISS
22 сен 2008 :
|
GENE SIMMONS появится на альбоме BRUCE'а KULICK'а
17 сен 2008 :
|
Новый сборник от KISS
5 сен 2008 :
|
Футбольный мяч от KISS
27 авг 2008 :
|
KISS выпускают коллекцию перезаписанных хитов
10 июн 2008 :
|
Атрибутика KISS поступит в продажу в октябре
26 май 2008 :
|
Московский концерт KISS посетило около 20000 человек
12 май 2008 :
|
KISS открыли европейское турне
17 апр 2008 :
|
В ходе европейского турне KISS сыграют все песни с "Alive!"
4 апр 2008 :
|
Новая компиляция от KISS
24 мар 2008 :
|
PAUL STANLEY: KISS могут продолжать без меня
5 мар 2008 :
|
Билеты на второй концерт KISS в Хельсинки были проданы за 9 минут
26 фев 2008 :
|
Концерт KISS в Праге полностью продан
11 фев 2008 :
|
KISS отмечают 35-летний юбилей со дня своего первого концерта
24 сен 2007 :
|
KISS работают над "Kissology: Volume 3"
29 май 2007 :
|
Gene Simmons (KISS) : "Я не любитель природы!"
25 окт 2006 :
|
В сети доступны видеоматериалы из коллекции 'Kissology'
8 сен 2006 :
|
KISS: Бокс-сет "Alive!" в ноябре
5 сен 2005 :
|
KISS: детали о DVD "Rock The Nation Live!"
26 май 2005 :
|
KISS: Gene Simmons размышляет о будущем группы
2 апр 0000 :
|
KISS дадут грандиозный концерт в собачьем приюте
jesus666
Extrawurst
австралийский акцент
Tomahawk
Хорошая шутка
Family Ghost
Saxon9
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).