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Kiss

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28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»

25 дек 2020 : 		 KISS выпускают кофе

23 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»

9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

25 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS обещает

24 ноя 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS

21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH

11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур
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Участники KISS: «Встали и нацепили!»



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Вокалист KISS Paul Stanley в очередной раз призвал носить маски:

«Честно говоря, с меня достаточно эгоистичной и политически мотивированной дезинформации о масках и херни об этой пандемии. Я не хочу слышать о "моей свободе" и "моих правах", которые в дальнейшем ущемляют интересы множества других людей. Эти "права" и выбор собраться на День Благодарения привели нас сюда. Очнитесь!».

Gene Simmons добавил: «Носите маски. Даже если это просто из вежливости. Если ты зеваешь или чихаешь, ты не думаешь дважды о том, чтобы прикрыть рот. Сделай одолжение остальным! Маска! Кроме того, выглядит круто!»

KISS's PAUL STANLEY And GENE SIMMONS Blast Anti-Maskers: 'Wake Up' And 'Mask Up'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

СтаканМарьиванны


28 дек 2020, 17:59		Таки кошерная попытка! Но, пожалуй, намордник я все-таки не нацеплю на себя. Я же не больной!


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