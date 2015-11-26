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Участники KISS : «Встали и нацепили!»



Вокалист KISS Paul Stanley в очередной раз призвал носить маски:



«Честно говоря, с меня достаточно эгоистичной и политически мотивированной дезинформации о масках и херни об этой пандемии. Я не хочу слышать о "моей свободе" и "моих правах", которые в дальнейшем ущемляют интересы множества других людей. Эти "права" и выбор собраться на День Благодарения привели нас сюда. Очнитесь!».



Gene Simmons добавил: «Носите маски. Даже если это просто из вежливости. Если ты зеваешь или чихаешь, ты не думаешь дважды о том, чтобы прикрыть рот. Сделай одолжение остальным! Маска! Кроме того, выглядит круто!»



















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