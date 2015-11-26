15 ноя 2021



Вокалист KISS : «Ну и зачем новый альбом?»



Paul Stanley в рамках беседы с поклонниками в ходе круиза ответил на вопрос о новом альбоме KISS:



«Зачем вам нужен новый альбом KISS? В случае любой известной классической группы с многолетней историей вы просите: "Выпустите новый альбом". Знаете, если THE [ROLLING] STONES выпускают новый альбом, вы говорите: "О, это здорово. Сыграйте "Brown Sugar". Да, может быть, не в этот раз (видимо, он имеет в виду тот факт, что THE ROLLING STONES недавно перестали играть одну из своих самых популярных песен из-за текста, в котором рассказывается об ужасах рабства). Но то же самое верно и в отношении нас. У нас могут быть отличные песни на более поздних альбомах, но люди говорят: "Отлично. Сыграйте "Love Gun".



Реальность такова, что вы действительно любите старые песни, и никто не примет новый материал, каким бы хорошим он ни был, так, как вы принимаете прошлый, потому что эти песни являются вашей частичкой — это как снимки из вашего прошлого, и вы связаны с ними так, как с новым материалом уже не получится. Мы рады выходить на сцену и играть. Это то, ради чего мы живём; это наша территория, это сцена».







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