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Kiss

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|||| 15 ноя 2021

Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»



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Paul Stanley в рамках беседы с поклонниками в ходе круиза ответил на вопрос о новом альбоме KISS:

«Зачем вам нужен новый альбом KISS? В случае любой известной классической группы с многолетней историей вы просите: "Выпустите новый альбом". Знаете, если THE [ROLLING] STONES выпускают новый альбом, вы говорите: "О, это здорово. Сыграйте "Brown Sugar". Да, может быть, не в этот раз (видимо, он имеет в виду тот факт, что THE ROLLING STONES недавно перестали играть одну из своих самых популярных песен из-за текста, в котором рассказывается об ужасах рабства). Но то же самое верно и в отношении нас. У нас могут быть отличные песни на более поздних альбомах, но люди говорят: "Отлично. Сыграйте "Love Gun".

Реальность такова, что вы действительно любите старые песни, и никто не примет новый материал, каким бы хорошим он ни был, так, как вы принимаете прошлый, потому что эти песни являются вашей частичкой — это как снимки из вашего прошлого, и вы связаны с ними так, как с новым материалом уже не получится. Мы рады выходить на сцену и играть. Это то, ради чего мы живём; это наша территория, это сцена».

PAUL STANLEY Explains Why KISS Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 12 )

Deze


15 ноя 2021, 11:57		Реальность такова, что никто не примет новый материал, каким бы хорошим он ни был, так, как вы принимаете прошлый, потому что эти песни являются вашей частичкой — это как снимки из вашего прошлого, и вы связаны с ними так, как с новым материалом уже не получится.
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Справедливое наблюдение. Действительно, никогда об этом не задумывался, но это так и есть - старые хиты имеют магию личных ассоциаций и от этого никуда не денешься. Стенли очень правильно тут сказал.

Reflection


15 ноя 2021, 11:59		Стэнли чертовски прав.

Tomahawk


15 ноя 2021, 12:30		>из-за текста, в котором рассказывается об ужасах рабства

Неужели? Там же было или про героин, или про чёрных девочек - по крайней мере, "официальные" версии были такие.

olly71


15 ноя 2021, 12:49		Ну тогда после 1992 года им ничего не надо было выпускать . Потому что РЕвенч последний альбом с которого народ требует играть песни.

Evil3062


15 ноя 2021, 13:26		ну еще с цирка одна песня и все.... после концерта с оркестром в мельбурне можно было закрывать лавочку

Санчез


15 ноя 2021, 14:27		Psycho Circus ахуенный альбом! И это последний такой годный материал от них. Был же тур "LAST KISS" или как он назывался... Вот после него надо было разбежаться. Sonic Boom и Monster..ну бля, там по 1-3 годных песен, когда на Psycho Circus аж 6, в Revenge 5 песен годных... спорная ситуация...
Вот даже их гранжевый альбом 1997 ахуенный, сборник перезаписанных песен 2008 тоже ахуенный

father


15 ноя 2021, 14:45		Вот вроде и сказал то же самое, что говорит Симмонс, но как-то более адекватно что ли

Санчез


15 ноя 2021, 15:39		father, Симмонс просто настоящий демон (как бы двусмысленно не звучало). Он более агрессивен, а Пол поспокойнее

Red One


15 ноя 2021, 17:46		Пол Стэнли всегда мне напоминает Киркорова. И внешне и по манерам.

Evil3062


15 ноя 2021, 19:02		Ну он вроде никого за розовую кофточку не выгонял с пресухи, хотя представил себе эту картину))

Rutger


15 ноя 2021, 21:43		Мойша Симмонс выражался яснее - нет смысла жопу рвать, тратить время и деньги на запись, чтоб потом все скачали и будет нулевой гешефт.
С точки зрения бизнеса верно... но тогда не требуйте отношения к себе большего, чем как к дельцам.

СтаканМарьиванны


15 ноя 2021, 22:11		+++
Зачем стараться, когда шекели с гоев и так капают?


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