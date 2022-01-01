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Kiss

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7 июн 2022 : 		 KISS в Дортмунде

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14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

4 апр 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет летом

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16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

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26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

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7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

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19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе
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KISS в Дортмунде



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Выступлением в Дортмунде KISS открыли вторую часть европейского прощального тура "End Of The Road".

Сет-лист:

"Detroit Rock City"
"Shout It Out Loud"
"Deuce"
"War Machine"
"Heaven's On Fire"
"I Love It Loud"
"Say Yeah"
"Cold Gin"
- Tommy Thayer guitar solo -  (Tommy Thayer)
"Lick It Up"
"Calling Dr. Love"
"Tears Are Falling"
"Psycho Circus"
- drum solo - 
"100,000 Years"
- bass solo
"God Of Thunder"
"Love Gun"
"I Was Made For Lovin' You"
"Black Diamond"

Encore:
"Beth"
"Do You Love Me"
"Rock And Roll All Nite"

KISS Kick Off End Of The Road Farewell Tour's Second European Leg In Dortmund; Fan-Filmed Video Available




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