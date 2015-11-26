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KISS выступят на TRIBECA FESTIVAL



KISS примут участие в TRIBECA FESTIVAL, который пройдёт в Нью-Йорке 27 и 28 июня, в рамках которого также будет представлен документальный фильм "Biography: KISStory". Детали доступны по этому адресу.







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