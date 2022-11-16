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Kiss

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Gene знает, как закончат KISS



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GENE SIMMONS сообщил, что группа определилась, как закончить свой путь на этот раз (но это не точно):

«Я знаю, где и когда, но пока не скажу. Я точно знаю, что это за день и где всё произойдёт. Но вы же не хотите узнать, что вам подарят на Рождество, в июле, верно?»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 ноя 2022
o
olly71
Это будет 2023 год первая половина и город Нью Йорк Манхэттен . Потому что именно там 50 лет назад Кисс дали свой первый концерт . не трудно было догадаться.

просмотров: 349

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