сегодня



Gene знает, как закончат KISS



GENE SIMMONS сообщил, что группа определилась, как закончить свой путь на этот раз (но это не точно):



«Я знаю, где и когда, но пока не скажу. Я точно знаю, что это за день и где всё произойдёт. Но вы же не хотите узнать, что вам подарят на Рождество, в июле, верно?»







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