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Kiss

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PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»



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Вокалист KISS PAUL STANLEY в одном из недавних интервью ответил на вопрос о том, представляет ли он группу без своего участия:

«В отличие от других групп, когда теряют людей не так, как надо, в отношении KISS это другое, ведь мы гораздо больше, чем просто группа. Послушайте, вы идёте посмотреть любое выступление — любую группу, любого исполнителя — и вы видите шоу KISS, вы видите ДНК KISS, потому что всё, что кто-либо делает, в каком-то смысле, основано на том, что мы сделали. И я всегда верил, что группа больше, чем отдельные люди. В начале люди говорили: "О, это неправда". Ну, сейчас они наполовину ошибаются, потому что Eric находится в группе более 20 лет, а Tommy находится в группе, вероятно, 18 лет, и мы никогда не были настолько хороши.

Так что я чувствую... Есть ли кто-то, кто может занять моё место? Я думаю, что я действительно чертовски хорош, но я также знаю, что есть люди, которые так же привержены тому, что они делают, как и я, и они должны быть в состоянии делать то, что делаю я, не копируя это. Думаю ли я, что это возможно? Да. На самом деле я бы считал это не только лестью — я бы считал это настоящим предметом для гордости, если бы KISS могли продолжать как жизнеспособный живой организм, потому что в конечном счёте всё дело в нашей философии — дать фэнам стопроцентную отдачу не только на сцене, но и с точки зрения взаимности, которая у нас есть.

Может ли другая группа сделать это? Я не хочу показывать пальцем, но на данный момент кто такие THE EAGLES? Это Henley и куча других парней, которые действительно суперталантливы. Это похоже на EAGLES? Да. Итак, люди хотят услышать эту музыку. Когда Steve Perry ушёл из JOURNEY, люди говорили: "Ну это конец JOURNEY", но люди хотят слышать эти песни, и они хотят слышать их такими, какими они их помнят, так что Arnel [Pineda] отлично справляется со своей работой. Значит, это просто переходит на другой уровень. Но мы не создаём прецедент, мы просто следуем ему».

PAUL STANLEY





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