Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 47
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

14 фев 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

13 фев 2022 : 		 Новые фигурки KISS

26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19

25 окт 2021 : 		 Демо "Detroit Rock City"

18 окт 2021 : 		 Басиста KISS чуть не уронили

8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Последний круиз KISS



*
zoom
*
* *
KISS сообщили о том. что "Kiss Kruise XI" станет последним в истории коллектива.

2022 Edition Of KISS's Annual 'Kiss Kruise' Will Feature Band's 'Last Performance Onboard'



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 403

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом