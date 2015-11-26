Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 45
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

25 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS обещает

24 ноя 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS

21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH

11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур

21 май 2020 : 		 Гитарист KISS продает дом

19 май 2020 : 		 Закулисное видео от KISS

14 май 2020 : 		 KISS хотят собрать постеры

12 май 2020 : 		 KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне

27 апр 2020 : 		 Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У KISS ещё 150 концертов



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с радиостанцией 95.5 KLOS басист KISS Gene Simmons ответил на вопрос о том, верит ли он, что в 2021 году концерты вернутся:

«Мой ответ — да. Мы уже забронировали европейские концерты на открытом воздухе, и большая часть билетов на них практически распродана. Стартуем летом. Вакцина для всех должна появиться в январе-феврале, ну в марте, как крайний вариант, и через пару месяцев мы начнём. И у нас в списке ещё 150 городов.

Мы продолжим выступать в туре, в рамках которого уже отыграли в 110 городах, у нас осталось ещё 150, и кто знает, сколько времени на это уйдёт, но в конце будет кое-что... Вы даже представить себе не можете, что мы запланировали, это... Я спросил: "Э, мы и правда это можем?" И они ответили утвердительно. Политики сказали, что мы можем там сыграть, так что это будет просто суперски.

Есть одно место на земле, которое считается самым холодным. И если вы можете представить там наше выступление с пиротехникой, которой больше, чем вы видели в своей жизни.... Ничего и рядом не стояло рядом с этим. Но это пока всё, что я скажу вам на этот счёт!»

KISS Has Another 150 Shows Left In





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


4 дек 2020, 12:10		Металлика уже отыграли концерт в Антарктиде так что вы нифига уже не первые там будете )))))))))))))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 382

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом