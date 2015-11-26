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У KISS ещё 150 концертов



В рамках беседы с радиостанцией 95.5 KLOS басист KISS Gene Simmons ответил на вопрос о том, верит ли он, что в 2021 году концерты вернутся:



«Мой ответ — да. Мы уже забронировали европейские концерты на открытом воздухе, и большая часть билетов на них практически распродана. Стартуем летом. Вакцина для всех должна появиться в январе-феврале, ну в марте, как крайний вариант, и через пару месяцев мы начнём. И у нас в списке ещё 150 городов.



Мы продолжим выступать в туре, в рамках которого уже отыграли в 110 городах, у нас осталось ещё 150, и кто знает, сколько времени на это уйдёт, но в конце будет кое-что... Вы даже представить себе не можете, что мы запланировали, это... Я спросил: "Э, мы и правда это можем?" И они ответили утвердительно. Политики сказали, что мы можем там сыграть, так что это будет просто суперски.



Есть одно место на земле, которое считается самым холодным. И если вы можете представить там наше выступление с пиротехникой, которой больше, чем вы видели в своей жизни.... Ничего и рядом не стояло рядом с этим. Но это пока всё, что я скажу вам на этот счёт!»













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