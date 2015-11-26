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Выходят новые фигурки KISS



Популярная фирма Gunko, изготовитель виниловых фигурок серии Pop!, объявила о планах по выпуску новых фигурок KISS. В оригинале KISS Pop! Rocks были выпущены в 2011 году, однако давно стали раритетом и продаются на eBay по цене в сотни долларов.











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