Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 69
*Умер вокалист THE PRODIGY 38
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 36
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 35
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 29
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



7 мар 2019 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»

6 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

5 мар 2019 : 		 TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS

5 мар 2019 : 		 Вокалист KISS о своем вокале

28 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

26 фев 2019 : 		 Прощальное турне KISS "End Of The Road" может принести 200 миллионов долларов, заявил GENE SIMMONS

26 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

23 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

21 фев 2019 : 		 Папа сына пришел на концерт KISS

18 фев 2019 : 		 Выходят новые фигурки KISS

16 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH защищает KISS

16 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

12 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS

12 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

6 фев 2019 : 		 KISS в "The Price Is Right"

3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

31 янв 2019 : 		 Первый взгляд на новую сцену KISS

28 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS

23 янв 2019 : 		 Участники KISS о шатдауне

18 янв 2019 : 		 KISS выступят в клубе

1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS

25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»



*
zoom
*
* *
Paul Stanley сказал, что он открыт для того, чтобы бывшие участники KISS присоединились к группе на сцене в качестве гостей во время тура "End Of The Road", но настаивает на том, что «идея вернуть бывших участников в нынешний состав группы просто смешна».

Поклонники KISS постоянно призывали к воссоединению оригинального квартета, который стал одной из самых больших достопримечательностей рока в 1970-х, включая гитариста Ace'а Frehley и барабанщика Peter'a Criss'a. Эти призывы стали ещё громче после того, как Frehley, который ушёл в 2002 году, по-видимому, примирился со Stanley и Gene'ом Simmons'ом, — они оба становились гостями на сольных альбомах Ace'а. Frehley даже публично заявлял, что готов вернуться в качестве полноправного члена, заметив однако, что рассмотрит вопрос о возвращении только в том случае, если его преемник Tommy Thayer не будет участвовать в туре.

Но в новом интервью для Chicago Tribune Stanley сказал, что полноценное воссоединение или оригинальный состав KISS никогда не были в планах:.

«Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников. Это чествование истории и успеха этой группы. Состава, который в строю уже семнадцать лет. [Гитарист Tommy Thayer] с нами уже давно, а [барабанщик Eric Singer] с нами вообще 25 лет, так что идея вернуть бывших участников в нынешний состав группы просто смешна. Конечно, я всегда был открыт для идеи участия бывших членов в разовом мероприятии, но это не имеет ничего общего с KISS. Я чествую прошлое, но я не хочу жить в нём. Когда я смотрел Суперкубок, в конце я увидел Джо Намата, несущего трофей на пьедестал. Было здорово увидеть его, но я не думаю, что кто-то бы хотел, чтобы он оделся и вышел на поле».



PAUL STANLEY On KISS



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alias


7 мар 2019, 13:20		Эрик Сингер вообще на воем месте, тут без вопросов, учитывая его заслуги в этой группе еще с 90-х. Возможно, было бы целесообразно ему и гитаристу придумать свои собственные образы. Это сняло бы половину вопросов. По крайней мере, так кажется... Они действительно словно в "чужой шкуре".


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 455

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом