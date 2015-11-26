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PAUL STANLEY о прощальном туре KISS : «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»



Paul Stanley сказал, что он открыт для того, чтобы бывшие участники KISS присоединились к группе на сцене в качестве гостей во время тура "End Of The Road", но настаивает на том, что «идея вернуть бывших участников в нынешний состав группы просто смешна».



Поклонники KISS постоянно призывали к воссоединению оригинального квартета, который стал одной из самых больших достопримечательностей рока в 1970-х, включая гитариста Ace'а Frehley и барабанщика Peter'a Criss'a. Эти призывы стали ещё громче после того, как Frehley, который ушёл в 2002 году, по-видимому, примирился со Stanley и Gene'ом Simmons'ом, — они оба становились гостями на сольных альбомах Ace'а. Frehley даже публично заявлял, что готов вернуться в качестве полноправного члена, заметив однако, что рассмотрит вопрос о возвращении только в том случае, если его преемник Tommy Thayer не будет участвовать в туре.



Но в новом интервью для Chicago Tribune Stanley сказал, что полноценное воссоединение или оригинальный состав KISS никогда не были в планах:.



«Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников. Это чествование истории и успеха этой группы. Состава, который в строю уже семнадцать лет. [Гитарист Tommy Thayer] с нами уже давно, а [барабанщик Eric Singer] с нами вообще 25 лет, так что идея вернуть бывших участников в нынешний состав группы просто смешна. Конечно, я всегда был открыт для идеи участия бывших членов в разовом мероприятии, но это не имеет ничего общего с KISS. Я чествую прошлое, но я не хочу жить в нём. Когда я смотрел Суперкубок, в конце я увидел Джо Намата, несущего трофей на пьедестал. Было здорово увидеть его, но я не думаю, что кто-то бы хотел, чтобы он оделся и вышел на поле».











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