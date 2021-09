сегодня



GENE SIMMONS подцепил COVID-19



GENE SIMMONS сдал положительный анализ на COVID-19.



«KISS отложат следующие четыре даты гастрольного тура. В то время как Paul Stanley недавно написал в твиттере, что он оправился от COVID, Gene Simmons сейчас сдал положительный анализ и испытывает легкие симптомы. Группа и команда останутся дома и будут изолированы в течение следующих 10 дней, а врачи сообщили, что тур может возобновиться 9 сентября в FivePoint Amphitheatre в Ирвайне, Калифорния. Все ранее купленные билеты будут действительны на новые даты, как только они будут объявлены. Более подробная информация будет отправлена по электронной почте напрямую владельцам билетов».



Перенос коснется следующих концертов:



Aug. 26 - Burgettstown, PA @ The Pavilion at Star Lake



Aug. 28 - Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek



Aug. 29 - Atlanta, GA @ Cellairis Amphitheatre at Lakewood



Sep. 01 - Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre



Sep. 02 - Dayton, OH @ Wright State University Nutter Center



Sep. 04 - Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre



Sep. 05 - Milwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheater - Summerfest Grounds







+1 -0



( 5 ) просмотров: 380