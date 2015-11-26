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Kiss

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GENE SIMMONS подцепил COVID-19



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GENE SIMMONS сдал положительный анализ на COVID-19.

«KISS отложат следующие четыре даты гастрольного тура. В то время как Paul Stanley недавно написал в твиттере, что он оправился от COVID, Gene Simmons сейчас сдал положительный анализ и испытывает легкие симптомы. Группа и команда останутся дома и будут изолированы в течение следующих 10 дней, а врачи сообщили, что тур может возобновиться 9 сентября в FivePoint Amphitheatre в Ирвайне, Калифорния. Все ранее купленные билеты будут действительны на новые даты, как только они будут объявлены. Более подробная информация будет отправлена по электронной почте напрямую владельцам билетов».

Перенос коснется следующих концертов:

Aug. 26 - Burgettstown, PA @ The Pavilion at Star Lake

Aug. 28 - Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek

Aug. 29 - Atlanta, GA @ Cellairis Amphitheatre at Lakewood

Sep. 01 - Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre

Sep. 02 - Dayton, OH @ Wright State University Nutter Center

Sep. 04 - Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre

Sep. 05 - Milwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheater - Summerfest Grounds

KISS



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


1 сен 2021, 15:00		началось

xRReth


1 сен 2021, 15:17		no shit

gravitgroove


1 сен 2021, 15:17		пока сам этим говном не пеpеболеешь - не повеpишь.

Если этот бpoкеp, как и его компаньон не откинут ноги, интеpесно, что они начнут писать о вакцине и масках. Им-то они не помогли, блять ))))

Brutan


1 сен 2021, 15:32		gravitgroove - В смысле не помогли? (ответ типа вот мол, привились и все равно заразились не принимается по известным причинам)

gravitgroove


1 сен 2021, 15:35		весь этот комплект не помог : маски, 2 шота вакцины. То, что они без этого могли в бозу дать копыта, как многие гоpят + сомнительная статистика - это так же не обсуждаем, по известным пpичинам.


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