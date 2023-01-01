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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Kiss

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19 июн 2023 : 		 Мультикамерная съемка KISS

18 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно

17 июн 2023 : 		 Басист KISS — о влиянии на общество

8 июн 2023 : 		 Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления KISS

30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе

8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

3 мар 2023 : 		 Конец KISS наступит зимой

6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»

1 фев 2023 : 		 Менеджер KISS: «Конец в этом году»

28 янв 2023 : 		 KISS выпускают запись MARK ST. JOHN

23 янв 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»

21 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»

19 янв 2023 : 		 Вокалист KISS: «Конец неизбежен»

22 дек 2022 : 		 Концертное видео KISS 1973 года

19 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы

16 ноя 2022 : 		 Gene знает, как закончат KISS

1 ноя 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KISS
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|||| 19 июн 2023

Мультикамерная съемка KISS



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Мультикамерная съемка с выступления KISS из Ziggo Dome, Amsterdam, Holland, доступна ниже.

KISS - Multicam Video Of "I Was Made For Lovin' You" Live In Amsterdam Streaming




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