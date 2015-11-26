19 июл 2021



PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно



В недавнем интервью "Jim & Sam Show" на SiriusXM фронтмен KISS Paul Stanley ответил на вопрос, почему, по его мнению, фанаты так хотят воссоединения оригинального состава группы:



«Ну, оригинальная четвёрка — это оригинальная четвёрка. Мы были теми, кто начал это и создал шаблон, которого мы придерживаемся до сих пор. Я думаю, что люди ошибаются, когда думают, что вещи могут оставаться вне времени и что время не берёт своё. Вы можете хотеть, чтобы мама и папа снова были вместе, но этому не суждено случиться. А у нас были удивительные моменты и прекрасное время, и мы делали вместе феноменальные вещи, которые, смотрите, привязывают меня к ним навсегда. Но это не сказка; на этом всё не заканчивается.



Я уже говорил об этом раньше: нас бы не существовало сейчас без Ace'a [Frehley, гитара] и Peter'a [Criss'a, ударные], и с Ace'ом и Peter'ом не смогли бы существовать сейчас.



Я думаю, люди жаждут чего-то такого, что я мог бы назвать "непрактичным". Я бы назвал это "невозможным". Здорово, когда ты оглядываешься назад, но это не сильно отличается от того, как если бы ты расстался с кем-то и спустя годы сказал: "Ничего себе, почему это произошло? Дай-ка я вернусь назад". Вы возвращаетесь назад, а всё уже не так. И вы быстро понимаете, как и мы, почему в первый раз ничего не вышло. Вот почему не получилось во второй раз».







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