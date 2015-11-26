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Kiss

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3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга

28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»

25 дек 2020 : 		 KISS выпускают кофе

23 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»

9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

25 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS обещает

24 ноя 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN оценил альбомы KISS

21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH

11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS
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Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»



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В новом интервью Forbes фронтмен KISS Paul'a Stanley ответил на вопрос о том, есть ли какие-нибудь песни, которые он будет особенно рад исполнить на новогоднем концерте группы после практически года отсутствия на сцене:

«Я никогда не находил ни одну из песен, которые мы играем, рутиной. Нам очень повезло, что у нас так много песен, которые считаются классическими, и только от этого мне интересно их исполнять, потому что я знаю, какую радость это доставляет другим людям, и какую гордость я испытываю, когда прикладываю руку к этим песням. Так что для меня это никогда не было рутинной работой, и мы никогда не думали: "Эй, давайте превратим "Shout It Out Loud" в регги, потому что нам скучно. Ты должен своим зрителям именно то, чего они ожидают, — и даже больше. Что касается нас, то если кто-то что-то ждал — я помню с детства, когда я ходил на концерты, да даже в последние несколько лет, когда ты идёшь к кому-то на шоу и ожидаешь услышать песню, клянусь Богом, ты хочешь услышать её такой, какой ты ожидаешь, а не изменённой, потому что они устали её играть. Это мой единственный вечер на твоём шоу, так что ты, чёрт возьми, должен сыграть песню так, как я её знаю!»

KISS



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