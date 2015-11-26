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Вокалист KISS : «Никогда не считал наши песни рутиной»



В новом интервью Forbes фронтмен KISS Paul'a Stanley ответил на вопрос о том, есть ли какие-нибудь песни, которые он будет особенно рад исполнить на новогоднем концерте группы после практически года отсутствия на сцене:



«Я никогда не находил ни одну из песен, которые мы играем, рутиной. Нам очень повезло, что у нас так много песен, которые считаются классическими, и только от этого мне интересно их исполнять, потому что я знаю, какую радость это доставляет другим людям, и какую гордость я испытываю, когда прикладываю руку к этим песням. Так что для меня это никогда не было рутинной работой, и мы никогда не думали: "Эй, давайте превратим "Shout It Out Loud" в регги, потому что нам скучно. Ты должен своим зрителям именно то, чего они ожидают, — и даже больше. Что касается нас, то если кто-то что-то ждал — я помню с детства, когда я ходил на концерты, да даже в последние несколько лет, когда ты идёшь к кому-то на шоу и ожидаешь услышать песню, клянусь Богом, ты хочешь услышать её такой, какой ты ожидаешь, а не изменённой, потому что они устали её играть. Это мой единственный вечер на твоём шоу, так что ты, чёрт возьми, должен сыграть песню так, как я её знаю!»







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