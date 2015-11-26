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Kiss

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8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS

7 сен 2021 : 		 KISS исполняют песню GENE SIMMONS

1 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS подцепил COVID-19

31 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS

28 авг 2021 : 		 KISS собирают средства для CREW NATION

27 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

7 июл 2021 : 		 Вокалист KISS: «Я оговорился»

2 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS

1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS
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|||| сегодня

PAUL STANLEY — о байопике



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PAUL STANLEY в новом интервью рассказал о будущем байопике "Shout It Out Loud":

«Мы не стремились задокументировать историю группы. Я считаю, что она слишком большая для того, чтобы пытаться описать её всю до мельчайших подробностей. Я полагаю, что динамика того, как всё началось, как группа достигла точки кипения и добилась первоначального успеха, очень увлекательна. После этого будет ещё много замечательных историй, но это фундамент, на котором мы всё построили. Это то, что позволило сделать всё остальное возможным, так что именно об этом и нужно рассказывать».

PAUL STANLEY Talks Forthcoming Netflix KISS Biopic Focusing On The Band's Early Years -



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