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PAUL STANLEY — о байопике



PAUL STANLEY в новом интервью рассказал о будущем байопике "Shout It Out Loud":



«Мы не стремились задокументировать историю группы. Я считаю, что она слишком большая для того, чтобы пытаться описать её всю до мельчайших подробностей. Я полагаю, что динамика того, как всё началось, как группа достигла точки кипения и добилась первоначального успеха, очень увлекательна. После этого будет ещё много замечательных историй, но это фундамент, на котором мы всё построили. Это то, что позволило сделать всё остальное возможным, так что именно об этом и нужно рассказывать».







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