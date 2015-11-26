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KISS планируют выпустить NFT



Вокалист KISS Paul Stanley в рамках недавнего интервью сказал, что группа планирует выпуск невзаимозаменяемого токена:



«Ну мы определённо почти готовы к этому. Это естественный процесс, мы напрягаем все мускулы перед тем, чтобы с головой нырнуть в мир NFT. Это дело ближайшего будущего. Но криптовалют уже столько, что я просто не знаю, ждёт ли нас какой-то успех в этом или нет».







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