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Kiss

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23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

7 июл 2021 : 		 Вокалист KISS: «Я оговорился»

2 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS

1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS

24 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что KISS могут существовать и без оригинальных участников

24 июн 2021 : 		 Джин от KISS

23 июн 2021 : 		 Вокалист KISS не против Ace'a и Peter'a на концертах

21 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»

21 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Dynasty"

21 июн 2021 : 		 Концертный релиз KISS выйдет на виниле

20 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS: «История KISS — это история дружбы двух людей»

17 июн 2021 : 		 У бывшего клавишника KISS рак

17 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS вновь высказался об участии бывших в прощальном туре

16 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY доволен нынешним составом KISS: «Мы всегда на высоте»

15 июн 2021 : 		 Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы

15 июн 2021 : 		 Видео с выступления KISS

9 июн 2021 : 		 VINNIE VINCENT мог вернуться в KISS

4 июн 2021 : 		 Вокалист KISS — о байопике
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|||| 23 авг 2021

Басист KISS об отмене meet-and-greet



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GENE SIMMONS ответил на вопрос о том, почему KISS отказались от встречи с поклонниками в рамках нынешнего этапа тура "End Of The Road":

«Это касается как фанатов, так и нас. Если один фанат заразит любого из нас, весь тур будет отменен, страховая компания сойдет с ума, и все будут судиться друг с другом. [Из-за] одного засранца, которому наплевать на вас — его волнуют только его "свободы". Даже из вежливости, когда вы зеваете, вы прикрываете рот. А вы не хотите надеть маску, способную не передать заразу другому?».

На вопрос, беспокоит ли его и его коллег по группе KISS возможная отмена концертов, поскольку концертная индустрия пересматривает свой подход к живым выступлениям, в то время как дельта-вариант коронавируса распространяется по всей стране, Gene ответил:

«Ну, у нас уже есть перепроданный австралийский тур; мы продолжали добавлять даты, и он должен был начаться в ноябре. Но поскольку Австралия привита только на 10%, правительство перенесло выступления на март».

GENE SIMMONS On Lack Of Meet-And-Greets On KISS's Current Tour: 'If One Fan Infects Any One Of Us, The Entire Tour Is Canceled'





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