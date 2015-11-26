23 авг 2021



Басист KISS об отмене meet-and-greet



GENE SIMMONS ответил на вопрос о том, почему KISS отказались от встречи с поклонниками в рамках нынешнего этапа тура "End Of The Road":



«Это касается как фанатов, так и нас. Если один фанат заразит любого из нас, весь тур будет отменен, страховая компания сойдет с ума, и все будут судиться друг с другом. [Из-за] одного засранца, которому наплевать на вас — его волнуют только его "свободы". Даже из вежливости, когда вы зеваете, вы прикрываете рот. А вы не хотите надеть маску, способную не передать заразу другому?».



На вопрос, беспокоит ли его и его коллег по группе KISS возможная отмена концертов, поскольку концертная индустрия пересматривает свой подход к живым выступлениям, в то время как дельта-вариант коронавируса распространяется по всей стране, Gene ответил:



«Ну, у нас уже есть перепроданный австралийский тур; мы продолжали добавлять даты, и он должен был начаться в ноябре. Но поскольку Австралия привита только на 10%, правительство перенесло выступления на март».







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