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Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга



Вокалист KISS Paul Stanley в рамках визита на SPIN поговорил о том, как справлялся с коронокризисом и какой он видит жизнь после пандемии:



«Сначала я был в шоке. Я полагаю, что всё было настолько сюрреалистично, что останавливало всех на их жизненном пути, и нам пришлось переориентироваться. Сначала я делал очень немного. Я практически оставался в доме. Никто не знал того, что мы можем сделать. Уверен, мы все помним, как вытирали пакеты с покупками и продуктами. У времени появился способ скрыться от тебя во время этой пандемии.



Люди, я так думаю, видят свет в конце туннеля с вакцинами, но, к сожалению, вакцина не принесёт пользы, если вы будете вакцинированы, а большинство из нас не сделает этого.



Одним из лучших выходов из этой ужасной ситуации является осознание людьми того, насколько мы важны друг для друга. И что человеческий контакт и поддержка на самом деле очень важны. И может быть, надеюсь, что это один из тех огоньков, благодаря которым мы сможем пройти весь путь, ценя друг друга и понимая, как сильно мы в действительности нуждаемся друг в друге».







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