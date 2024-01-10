10 янв 2024



TOMMY THAYER про аватары KISS: «Нужно еще время»



TOMMY THAYER в интервью Guitar World коснулся темы аватаров KISS:



«Было интересно работать над аватарами, но потребуется некоторое время, чтобы сделать их такими, какими мы хотим их видеть. Я еще не задумывался о том, что все это значит в целом, но с учетом того, что технологии развиваются так быстро, как сейчас, нет никаких сомнений, что именно в этом направлении движется большая часть развлечений».







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