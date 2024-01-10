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Kiss

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|||| 10 янв 2024

TOMMY THAYER про аватары KISS: «Нужно еще время»



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TOMMY THAYER в интервью Guitar World коснулся темы аватаров KISS:

«Было интересно работать над аватарами, но потребуется некоторое время, чтобы сделать их такими, какими мы хотим их видеть. Я еще не задумывался о том, что все это значит в целом, но с учетом того, что технологии развиваются так быстро, как сейчас, нет никаких сомнений, что именно в этом направлении движется большая часть развлечений».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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10 янв 2024
olly71
Ага аватары это большая часть развлечений нынешнего и будущего . Ну понятно что 60 летний музыкант вряд ли хорошо ориентируется в современных айти технологиях . Но надо же хотя бы иметь разум не позволять ложить себе в рот слова о том в чём ты вообще не разбираешься.
10 янв 2024
Damien
olly71, пресловутые двести миллионов долларов - это еще не всё., не всё на свете решается деньгами. Надо, в конце концов, посидеть, хорошенько подумать и выработать Единую Стратегию Kiss на десятилетия вперед!
10 янв 2024
dark_medieval_times
Для аватаров за 200 миллионов бачей $ могли бы и детальней что ли сделать, остальные ещё более-менее смотрятся а вот Симонс выглядит каким-то одутловатым.
10 янв 2024
WahrandPhain
графон и анимация 10 летней давности, класс!)

просмотров: 695

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