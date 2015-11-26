Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SCORPIONS 31
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 24
*METALLICA помогла уличному музыканту 19
*TESTAMENT расстались с ударником 18
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19

25 окт 2021 : 		 Демо "Detroit Rock City"

18 окт 2021 : 		 Басиста KISS чуть не уронили

8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фрагмент нового концертного релиза KISS



*
zoom
*
* *
11 марта KISS выпустят новый концертный релиз из серии официальных бутлегов — "Off The Soundboard: Live In Virginia Beach", запись которого проходила в Virginia Beach Amphitheatre 25 июля 2004. Он будет доступен на тройном обычном виниле, двойном CD, в цифровом варианте, а также на лимитированном тройном зелёном виниле, доступном только на официальном сайте группы.

2CD

Disc 1

01. Love Gun

02. Deuce

03. Makin' Love

04. Lick It Up

05. Christine Sixteen

06. Tears Are Falling

07. She

08. Got To Choose

09. I Love It Loud

10. I Want You

Disc 2

01. Psycho Circus

02. King Of The Night Time World

03. War Machine

04. 100,000 Years

05. Unholy

06. Shout It Out Loud

07. I Was Made For Lovin' You

08. Detroit Rock City

09. God Gave Rock 'N' Roll To You II

10. Rock and Roll All Nite

3LP

Disc 1

01. Love Gun (Side A)

02. Deuce (Side A)

03. Makin' Love (Side A)

04. Lick It Up (Side A)

05. Christine Sixteen (Side B)

06. Tears Are Falling (Side B)

07. She (Side B)

08. Got To Choose (Side B)

Disc 2

01. I Love It Loud (Side A)

02. I Want You (Side A)

03. Psycho Circus (Side A)

04. King Of The Night Time World (Side B)

05. War Machine (Side B)

06. 100, 000 Years (Side B)

Disc 3

01. Unholy (Side A)

02. Shout It Out Loud (Side A)

03. I Was Made For Lovin' You (Side A)

04. Detroit Rock City (Side A)

05. God Gave Rock 'N' Roll To You II (Side B)

06. Rock And Roll All Nite (Side B)

Композиция "Lick It Up" доступна для прослушивания ниже.

Listen To KISS





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 229

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом