Фрагмент нового концертного релиза KISS



11 марта KISS выпустят новый концертный релиз из серии официальных бутлегов — "Off The Soundboard: Live In Virginia Beach", запись которого проходила в Virginia Beach Amphitheatre 25 июля 2004. Он будет доступен на тройном обычном виниле, двойном CD, в цифровом варианте, а также на лимитированном тройном зелёном виниле, доступном только на официальном сайте группы.



2CD



Disc 1



01. Love Gun



02. Deuce



03. Makin' Love



04. Lick It Up



05. Christine Sixteen



06. Tears Are Falling



07. She



08. Got To Choose



09. I Love It Loud



10. I Want You



Disc 2



01. Psycho Circus



02. King Of The Night Time World



03. War Machine



04. 100,000 Years



05. Unholy



06. Shout It Out Loud



07. I Was Made For Lovin' You



08. Detroit Rock City



09. God Gave Rock 'N' Roll To You II



10. Rock and Roll All Nite



3LP



Disc 1



01. Love Gun (Side A)



02. Deuce (Side A)



03. Makin' Love (Side A)



04. Lick It Up (Side A)



05. Christine Sixteen (Side B)



06. Tears Are Falling (Side B)



07. She (Side B)



08. Got To Choose (Side B)



Disc 2



01. I Love It Loud (Side A)



02. I Want You (Side A)



03. Psycho Circus (Side A)



04. King Of The Night Time World (Side B)



05. War Machine (Side B)



06. 100, 000 Years (Side B)



Disc 3



01. Unholy (Side A)



02. Shout It Out Loud (Side A)



03. I Was Made For Lovin' You (Side A)



04. Detroit Rock City (Side A)



05. God Gave Rock 'N' Roll To You II (Side B)



06. Rock And Roll All Nite (Side B)



Композиция "Lick It Up" доступна для прослушивания ниже.













