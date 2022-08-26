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PAUL STANLEY не хочет записывать новую музыку KISS, чтобы не разочароваться



Paul Stanley стал главным гостем подкаста "Howie Mandel Does Stuff", в рамках которого он ответил на вопрос о том, активно ли KISS работают над новой музыкой:



«Нет. Потому что на данный момент я пришёл к выводу, что она не сможет конкурировать с прошлым материалом. Не потому, что она не так хороша, просто она не связана с важными моментами нашей жизни. В ней нет того налёта: "Боже, я помню, что слышал эту песню, когда мне было 18 лет" или "Я слышал эту песню, когда у меня было первое свидание или что-то ещё". Невозможно конкурировать с этим. Это больше, чем песня, — это словно снимок вашей жизни в определённый момент.



Мы записали два альбома за последние, наверное, 10 лет, и на них есть песни, которые ничуть не хуже тех, что я когда-либо сочинял, но они новые.



Нам говорят: "Почему бы вам не выпустить новый альбом?" Вы записываете новый альбом и создаёте песню — у нас есть одна песня, "Modern Day Delilah", которая так же хороша, как "Love Gun" или любая из этих песен, но она не успела состариться, она не похожа на вино, у которого есть шанс стать более ценным. Не только из-за того, что оно существует, но и из-за того, чем оно окружено».



Paul объяснил, почему он не заинтересован в работе над новой музыкой KISS:



«Я думаю, что это настраивает на разочарование. Не сокрушительное разочарование, но когда ты вкладываешь всю душу в то, чтобы сделать что-то, а тебе в ответ лишь вежливо кивают - есть другие вещи, которыми можно заняться».







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