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Kiss

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Басист KISS: «Нужно уходить на пике»



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В новом интервью 6 ABC Action News басист/вокалист KISS Gene Simmons подтвердил, что "End Of The Road" — это на самом деле последний тур группы:

«Это так. И я скажу вам почему. Мне 71 год, хотя я в отличной форме. Руки не дрожат. Я никогда в жизни не был под кайфом или пьян. Я никогда не курил сигарет; я никогда не делал ничего подобного... Так что мы в отличной форме, и нам не терпится выйти на сцену и заняться тем, что мы умеем лучше всего. Но лучше уйти со сцены, пока всё хорошо.

Я был большим поклонником Мухаммеда Али. Он слишком долго оставался на ринге. Нужно уходить на пике. Если вы собираетесь заняться сёрфингом, оседлайте цунами — это стофутовая волна — и не возвращайтесь туда, когда появится маленькая волна. Покоряйте вершину.

Итак, мы выходим в последний раз. Мы начали этот год в канун Нового года в Дубае, где было абсолютно безопасно, с самого большого пиротехнического шоу среди всех, кроме военных, и представители книги рекордов Гиннеса были там, чтобы запечатлеть это. Сотни миллионов людей на Земле записывали это. Концерт транслировался. Я ненавижу потоковое вещание. Я хочу, чтобы люди были свидетелями этого вживую. Вы не хотите смотреть фильм о Годзилле; вы хотите быть в городе, когда его разрушают, когда Годзилла спускается вниз. Вот чего вы хотите.

Итак, мы собираемся взойти на вершину. Я не хочу оставаться на сцене слишком долго. Я не хочу разрушить наше наследие. Поэтому вы можете поехать в Лас-Вегас, поиграть в гольф на поле для гольфа KISS в отеле Rio. Вы можете поехать на Kiss Kruises... Хочется гордиться тем, что ты делаешь, и не ждать слишком долго. Это как собирать фрукты — собирай их, когда они созреют. Не стоит ждать слишком долго, а то они станут гнилыми. Есть точка падения эффективности. Сейчас самое подходящее время. Мы сыграем в ещё ста десяти городах по всему миру, а потом уйдём на покой. Но это не значит, что KISS не могут существовать в других формах. На Netflix выходит фильм — наш четырёхчасовой документальный фильм, будет мультфильм о KISS. Это будет Планета KISS — и, кстати, у нас уже есть торговая марка — и вы все просто живёте на ней».

GENE SIMMONS: Why Now Is The Right Time For KISS To Retire From Touring





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