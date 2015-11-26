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Kiss

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Концертное видео KISS



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KISS 11 февраля выступили на закрытом шоу, организованном специально для подписчиков SiriusXM и VIP-гостей. Выступление состоялось в известном зале Whisky A Go Go (Sunset Strip, Лос-Анджелес). Концерт транслировался по эксклюзивному каналу SiriusXM — KISS Army Radio.

Специальный концерт для SiriusXM начался с представления группы Tom'ом Morello, а затем участники KISS исполнили песни из своей 45-летней карьеры. Это первое выступление коллектива в клубе за прошедшие более чем 20 лет.

Watch KISS Perform









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