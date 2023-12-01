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PETER CRISS о конце KISS



PETER CRISS в интервью 94.7 WCSX прокомментировал новый конец KISS, который обещали сделать последним:



«Трудно поверить, что всё закончилось. Я по-настоящему растроган.



Было много славных лет, мы вчетвером создали несколько по-настоящему весёлых мелодий и обзавелись самой невероятной фэнбазой, которая только может быть у группы. Нам по-настоящему повезло, что у нас были поклонники в течение стольких лет. Спасибо армии KISS за жизнь, которую вы подарили мне, и за жизнь, которую вы подарили всем нам в KISS».



Кроме того, Peter сказал, что он разочарован тем, что его и его коллегу Ace'a Frehley не попросили выйти на сцену и исполнить несколько песен для своих фанатов в Нью-Йорке, чтобы выразить свою признательность за всю их любовь и поддержку все эти годы, но он добавил, что у него жизни всё в хорошо, он очень рад и очень гордится тем, что создали четыре отца-основателя KISS:



«Это настоящее благословение. Музыкант или артист не может просить о большем, чем то, чем Бог благословил нас. И вот теперь настал конец. Хочу процитировать нашего дорогого покойного менеджера Билла Аукойна: "Вперёд и с песней!"»







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