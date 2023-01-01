сегодня



Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»



В новом интервью Gulf News фронтмен группы KISS Paul Stanley рассказал о том, что он и его коллеги по группе никогда не допускали, чтобы их концертная театральность затмевала музыку:



«Я всегда говорю так: дрянная группа с крутым шоу — это дрянная группа.



Когда мы начинали, у нас ничего не было. Мы начинали как группа, создающая музыку, которую мы слушали. Когда я был молод, я видел LED ZEPPELIN, я дважды видел Джими Хендрикса, я видел всех великих. Они вдохновляли меня. И я никогда не думал о том, чтобы создать группу с гримом и фейерверками... Наша музыка не нуждается в интеллектуализации или философствовании.



Я знаю, что сейчас есть артисты, которые могут собрать большую аудиторию, но я не знаю, смогут ли они это сделать в ближайшие 50 лет. Нам это удалось. Наша преданная фэн-база — это почти племя... Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным... Вот почему люди помнят свой первый концерт KISS, свою первую песню KISS, и они помнят, когда KISS впервые появились на радио. Это мощная связь».







+1 -0



просмотров: 330

