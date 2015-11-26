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Первый взгляд на новую сцену KISS



Keith Leroux, живущий в Индианаполисе и работающий на KISS, опубликовал 27-минутное видео, дающее представление о том, что поклонникам стоит ждать от новой сцены прощального турне "End Of The Road"















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