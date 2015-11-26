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SEBASTIAN BACH защищает KISS



SEBASTIAN BACH выступил с защитой KISS после серии обвинений в адрес последних в использовании подкладок вокала. С момента старта прощального тура не утихают споры о том, что Paul Stanley поёт совсем немного вживую, всё остальное за него делают бэк-плёнки. Bach, посетивший концерт 12 февраля, по традиции выступил в Твиттере:



«KISS взяли ровно те же ноты, что они брали в Анахайме в свои тридцать. Я слушал, как пел Paul, и он порвал свой зад на британский флаг. Я лишний раз снимаю шляпу перед группой, которая дала намного больше, чем любая другая из всех, кого вы только сможете вспомнить. И я за свою жизнь видел куда больше тех, кто использует подкладки, нежели это делают KISS.



KISS — не фанерщики. Слишком сложно это сделать под то самое грандиозное рок-шоу из всех, которые кто-либо когда-либо видел в своей жизни».



Общеизвестно, что Bach является давним фанатом KISS, поэтому совсем не удивительно, что он защищает любимых музыкантов.









































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