Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 35
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 28
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 25
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
*Видео с текстом от IN FLAMES 19
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



16 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH защищает KISS

16 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

12 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS

12 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

6 фев 2019 : 		 KISS в "The Price Is Right"

3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

31 янв 2019 : 		 Первый взгляд на новую сцену KISS

28 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS

23 янв 2019 : 		 Участники KISS о шатдауне

18 янв 2019 : 		 KISS выступят в клубе

1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS

25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS

7 ноя 2018 : 		 PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»

7 ноя 2018 : 		 KISS в "The Late Late Show With James Corden"

1 ноя 2018 : 		 ACE FREHLEY выступил с KISS

31 окт 2018 : 		 Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
Показать далее
| - |
|||| сегодня

SEBASTIAN BACH защищает KISS



*
zoom
*
* *
SEBASTIAN BACH выступил с защитой KISS после серии обвинений в адрес последних в использовании подкладок вокала. С момента старта прощального тура не утихают споры о том, что Paul Stanley поёт совсем немного вживую, всё остальное за него делают бэк-плёнки. Bach, посетивший концерт 12 февраля, по традиции выступил в Твиттере:

«KISS взяли ровно те же ноты, что они брали в Анахайме в свои тридцать. Я слушал, как пел Paul, и он порвал свой зад на британский флаг. Я лишний раз снимаю шляпу перед группой, которая дала намного больше, чем любая другая из всех, кого вы только сможете вспомнить. И я за свою жизнь видел куда больше тех, кто использует подкладки, нежели это делают KISS.

KISS — не фанерщики. Слишком сложно это сделать под то самое грандиозное рок-шоу из всех, которые кто-либо когда-либо видел в своей жизни».

Общеизвестно, что Bach является давним фанатом KISS, поэтому совсем не удивительно, что он защищает любимых музыкантов.



SEBASTIAN BACH Defends KISS Over

















Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 561

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом