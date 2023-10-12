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KISS не поедут в ОАЭ



KISS решили отменить выступление на этой неделе в ОАЭ:



«Сегодня KISS подтвердили, что отменили свой концерт в связи с непредвиденными обстоятельствами и в ближайшее время сообщат дополнительную информацию.



Мы разделяем разочарование армии Kiss и региональных поклонников рок-музыки и желаем участникам группы всего наилучшего».



All Things Live добавляет, что все деньги за билеты будут автоматически возвращены на ту же карту, которая была использована для совершения транзакции, хотя это может занять до 21 рабочего дня.







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