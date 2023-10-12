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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 21
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
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Kiss

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12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии

8 окт 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»

4 окт 2023 : 		 KISS выступили в рамках финала AFL

3 окт 2023 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»

6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KISS

1 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»

21 июн 2023 : 		 Видео с выступления KISS

19 июн 2023 : 		 Мультикамерная съемка KISS

18 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS заявил, что на последнем выступлении KISS ему будет радостно и грустно

17 июн 2023 : 		 Басист KISS — о влиянии на общество

8 июн 2023 : 		 Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления KISS

30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе

8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

3 мар 2023 : 		 Конец KISS наступит зимой

6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»
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|||| сегодня

KISS не поедут в ОАЭ



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KISS решили отменить выступление на этой неделе в ОАЭ:

«Сегодня KISS подтвердили, что отменили свой концерт в связи с непредвиденными обстоятельствами и в ближайшее время сообщат дополнительную информацию.

Мы разделяем разочарование армии Kiss и региональных поклонников рок-музыки и желаем участникам группы всего наилучшего».

All Things Live добавляет, что все деньги за билеты будут автоматически возвращены на ту же карту, которая была использована для совершения транзакции, хотя это может занять до 21 рабочего дня.




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12 окт 2023
Atheist666
Потеряли флешку с фанерой?

просмотров: 599

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