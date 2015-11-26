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Kiss

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GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе



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GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, планируют ли KISS переназначить даты выступлений в Вегасе:

«Определенно! Первоначально мы планировали приехать перед Новым годом, но все было просто перегружено. Когда я приехал в город и присоединился к своему другу Dave Grohl [и FOO FIGHTERS] на сцене [4 декабря], в тот же вечер можно было увидеть George Strait на T-Mobile Arena, буквально через дорогу. Пройдя дальше по улице, можно увидеть еще много артистов. Я имею в виду, все забито. В городе, который никогда не спит, на квадратный дюйм приходится больше артистов, чем в любом другом месте на планете».

Simmons добавил, что хотел бы вернуться к этой идее "через год, может быть, через полгода":

«При всем уважении ко всем остальным артистам, которые потрясающие, великие и культовые, мы лучше подождем, пока утихнет интенсивность потока, и привезем лучшее шоу на Земле, и точка».

GENE SIMMONS Explains KISS's Las Vegas Residency Cancelation



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